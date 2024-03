Il Brighton sfida la geometria: appello all’UEFA per il gol della Roma

Roma-Brighton infinita: la mossa degli inglesi che contestano il gol di Mancini, ma non solo. Ecco quanto successo.

Grazie ad una prestazione al limite della perfezione, la Roma ha rifilato un poker senza appello al Brighton. O forse no. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, infatti, i Seagulls non avrebbero ancora chiuso la pratica.

Secondo quanto riferito da The Athletic, infatti, il Brighton avrebbe chiesto alla UEFA di verificare la rete con maggiore accuratezza la rete di Gianluca Mancini, valsa il momentaneo 3-0 a favore della Roma. Tenuto in gioco da Lamptey e probabilmente anche da Dunk, Mancini ha depositato in rete un pallone di nevralgica importanza nell’economia della gara contro il Brighton. Muovendosi perfettamente sul filo del fuorigioco, Mancini è stato in grado di eludere la marcatura avversaria.

Il reclamo del Brighton, sotto questo punto di vista, qualora dovesse essere certificato, sembrerebbe configurarsi piuttosto fine a se stesso. Mancini è infatti tenuto in gioco, se non da due, sicuramente da almeno un calciatore della compagine di De Zerbi. Ad ogni modo, staremo a vedere se ci saranno sviluppi sotto questo punto di vista. Come già successo in altre situazioni del genere, però, la geometria e le proiezioni fatte dal fuorigioco detteranno legge.