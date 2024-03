Dalla Fiorentina alla Roma: ecco il nuovo bomber

Avversaria in campo nel posticipo domenicale, Fiorentina e Roma Intrecceranno le proprie strade anche sul mercato

Archiviata dalla splendida vittoria in Europa League, la Roma scende in campo a Firenze in una sfida fondamentale nella corsa Champions. Su un campo difficile, i giallorossi sono chiamati alla vittoria per sfruttare la sconfitta del Bologna.

Il quarto posto dista solo un punto e la qualificazione alla prossima Champions League determinerà anche le strategie di mercato del club capitolino. In attesa di conoscere il nuovo direttore sportivo, a Trigoria sono state già tracciate le linee guida da seguire.

Calciomercato Roma, un ex viola per l’attacco

La permanenza di Romelu Lukaku dipenderà anche dal piazzamento finale. Il reparto offensivo, insieme al portiere e a un nuovo terzino rappresentano le priorità giallorosse. Nonostante nulla sia ancora deciso ci sono alcuni elementi che nelle scorse settimane hanno attirato le attenzioni della Roma.

Uno dei profili che è stato sottoposto agli scout romanisti è quello di Pedro. L’ex attaccante della fiorentina è letteralmente rinato in Brasile con la maglia del Flamengo. In 224 presenze in rossonero, il ventiseienne ha collezionato centodieci gol e ventiquattro assist. Numeri importanti che hanno indotto il Flamengo a valutare il calciatore circa 30 milioni di euro. Chelsea, Fulham e West Ham hanno già avuto contatti formali per la punta, mentre per la Roma si tratta ancora solamente di un’idea.