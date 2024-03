De Zerbi pensa già alla Roma: UFFICIALE, ne restano solo quattro

A pochi giorni dal ritorno della sfida contro la Roma, Roberto De Zerbi ha optato per una serie di cambi. Formazione iniziale stravolta.

Giornata di campionato di cruciale importanza per la Roma di Daniele De Rossi. Impegnati nel confronto contro la Fiorentina, infatti, Dybala e compagni vanno a caccia di punti pesanti con i quali provare a dare continuità al proprio percorso.

Una volta archiviata la sfida del “Franchi”, però, la testa dei giallorossi sarà immediatamente rivolta al ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton. Nonostante il 4-0 dell’andata, De Rossi ha precisato come la squadra sia chiamata ad avere un impatto positivo alla partita per ridurre al minimo i margini di errore. Sarà chiamata ad una prova di attacco, invece, la squadra di De Zerbi.

A tal proposito, sorprendono fino a un certo punto le mosse di Roberto De Zerbi. In vista della sfida di Premier League contro il Nottingham Forest, infatti, il tecnico italiano ha optato per una formazione rivoluzionata in modo sostanziale rispetto a quella scesa in campo all’Olimpico. Degli undici titolari, infatti, soltanto Van Hecke, Dunk, Adingra e Gross hanno giocato contro la Roma. De Zerbi ha inoltre schierato dal primo minuto Ferguson ed Ansu Fati, leader tecnici della squadra fermi ai box da diverso tempo.