Fiorentina-Roma, probabili formazioni e dove vederla: De Rossi cambia ancora

Fiorentina-Roma, dopo la sconfitta di ieri del Bologna la gara di oggi diventa fondamentale. De Rossi cambia ancora e non pensa all’Europa League

Come sappiamo la Roma partirà questa mattina alla volta di Firenze dove alle 20:45 affronta la Fiorentina in una partita che mette in palio dei punti pesantissimi per la stagione giallorossa. De Rossi non pensa all’Europa League, soprattutto dopo il 4-0 rifilato al Brighton e soprattutto dopo la sconfitta di ieri del Bologna. La Roma si può sensibilmente avvicinare al quarto posto in classifica.

Poco, pochissimo turnover quindi per De Rossi, pronto a mandare in campo l’undicesima formazione diversa della sua storia giallorossa. Non ci saranno, come sappiamo, Smalling e Renato Sanches, alle prese con dei problemi fisici. Ma andiamo a vedere insieme quale dovrebbe essere l’undici titolare che scenderà in campo al Franchi, tenendo presente le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Fiorentina-Roma, le scelte di De Rossi

Nonostante i problemi fisici annunciati dal padre in porta ci sarà Svilar. A destra nonostante Karsdorp sia recuperato dovrebbe esserci spazio, dopo la bella prestazione contro il Brighton, per Celik. A sinistra invece si cambia: fuori Spinazzola dentro Angelino. Nessuna novità, invece, in mezzo al campo. La partita è troppo importante e i titolari giocheranno dal primo minuto: quindi dentro Cristante, Paredes e capitan Pellegrini. Ovvio, non si cambia nemmeno in attacco, almeno dal primo minuto. Lukaku punta centrale, Dybala ed El Shaarawy a completare il reparto.

Quella di stasera dovrebbe essere l’undicesima formazione diversa in altrettante partite per De Rossi. Un segnale di come DDR abbia deciso di sfruttare tutta la rosa che ha a disposizione. La partita, che inizierà alle 20:45 infine, verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Una Roma che ha bisogno di una vittoria fondamentale, una Roma che viene da una prestazione stupenda contro il Brighton. Una Roma che non si vuole fermare.