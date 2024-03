Giallo Dybala, l’annuncio di De Rossi dopo Fiorentina-Roma

Fiorentina-Roma, le parole di De Rossi dopo il pareggio contro Italiano targato Llorente. Annuncio anche sulle condizioni di Dybala.

“Non penso sia colpa del giallo a Mancini. Un po’il nostro atteggiamento e il fatto che loro vincessero diversi duelli aerei e alcune scelte mie che non hanno aiutato. Abbiamo fatto un primo tempo moscio, con il secondo tempo che è andato meglio ma abbiamo calciato poco dopo aver tenuto il pallino. Dobbiamo lavorare anche su questo“.

“Abbiamo fatto tre partite dopo quelle di coppa e abbiamo sempre fatto brutti primi tempi: ogni volta ho messo la difesa a tre per dare loro maggiore sicurezza, si vede che forse non hanno bisogno di questa sicurezza. Quando li vedo stanchi e cotti, li assesto come erano abituati prima, quando sembravano insuperabili: probabilmente stanno un po’in rigetto di quel modulo”.

“Ho mandato sia Karsdorp che Celik a scaldarsi per mettermi a quattro, ma ho pensato che potessimo farlo anche dopo. Avevamo pochi centimetri in campo e si è visto che abbiamo sofferto. Huijsen mi permetteva di evitare di fare un cambio ulteriore se mi fossi voluto mettere a quattro, facendogli fare un terzino“.

Fiorentina-Roma, l’annuncio di De Rossi sulle condizioni di Dybala

“Non perdere una partita del genere è importante anche per l’entusiasmo dello spogliatoio: non mi piace festeggiare i pareggi ma siamo rimasti sempre fino alla fine con il giusto atteggiamento e in una corsa di campionato ci stanno anche partite così. Tra il non vincere e il perdere ci passa molto, poi sotto al settore si respirava quella brio di cui si ha bisogno“.