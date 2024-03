Calciomercato Roma, la lista del Chelsea: non solo Lukaku

I giallorossi, dati i buoni rapporti con la società, restano alla finestra dei movimenti della squadra inglese. Nuovo intreccio col Chelsea, non solo Lukaku in lista.

Il calciomercato è ancora molto lontano considerando che ancora siamo nel vivo della parte finale della stagione, ma le voci comunque già a susseguirsi. La Roma in particolare deve mettersi al lavoro tra rinnovi e scadenze.

Se Rui Patricio e Boer sembrano entrambi sul punto di partenza, ci sono alcune situazioni ancora da decifrare. A partire da Spinazzola, anche lui in scadenza ma che ha trovato sempre più spazio con De Rossi rispetto a Mourinho. Il laterale ha giocato principalmente in Europa, fornendo sempre ottime prestazioni e ritrovando sia la condizione fisica che la fiducia. Infine i tanti prestiti: Azmoun dal Leverkusen, Llorente e Kristensen dal Leeds, Renato Sanches dal PSG, Angeliño dal Lipsia, Huijsen dalla Juventus e naturalmente Lukaku dal Chelsea. Ma il centravanti belga non è l’unico nome che potrebbe finire sul tavolo delle trattative tra Roma e Blues in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, asse col Chelsea: suggestione Maatsen

Che i rapporti tra le due proprietà statunitensi siano ottimi è cosa nota ed è stata decisiva l’apertura del Chelsea al prestito secco per l’arrivo di Lukaku alla Roma. In vista della prossima stagione, oltre che discutere del cartellino del bomber belga, le due squadre possono ragionare anche su altri calciatori partenti in casa inglese.

La lista è corposa e comprende anche il terzino sinistro Ian Maatsen, attualmente in prestito al Borussia Dortmund. Con Spinazzola in scadenza di contratto ed Angelino in prestito dal Lipsia, il classe 2002 potrebbe fare decisamente al caso della Roma nel prossimo calciomercato estivo. A stilare la lista dei calciatori in odore di addio in casa Chelsea, dove figurano anche vecchi obiettivi giallorossi come Chalobah e Sarr, è stato il sito britannico Football.London.