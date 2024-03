Colpo di scena Superlega, accordo ‘segreto’: nuovo annuncio UFFICIALE

Superlega, la sentenza non ferma i dialoghi ‘silenti’: c’è stata l’uscita allo scoperto UFFICIALE.

La questione Superlega continua a rappresentare uno dei fattori di maggiore interesse e discussione all’interno del mondo calcistico, nazionale e non solo. Non è passato tantissimo, come si ricorderà, da quell’aprile 2021 durante il quale un corpo importante di nobili realtà europee sembrava poter porre le basi per una vera e propria rivoluzione endogena al movimento calcistico, rientrata da lì a poco anche e soprattutto per la presa di posizione dei tifosi.

Queste ultime, unitamente alle pressioni delle autorità calcistiche dei singoli Paesi, hanno contribuito a lenire un fenomeno che, da quel momento, non si è in realtà mai spento del tutto e circa il quale sono arrivate in queste ore evoluzioni ufficiali di importanza tutt’altro che trascurabile. La settimana corrente, come noto, sarà già importante alla luce dell’intervento che si attende dal Tribunale di Madrid, chiamato ad analizzate il caso Superlega e il monopolio UEFA garantito dalle regole attualmente in vigore.

Gli accaduti del 2021, comunque, hanno portato, come detto, ad una presa di distanza formale dalla Superlega, il cui fenomeno sarebbe però ancora ben lungi dal suo epilogo, come confermano le interessanti parole di Bernd Reichart della società A22, alla base della potenziale nuova costruzione di questa competizione elitaria.

Colloqui ufficiosi Superlega, ma l’annuncio è UFFICIALE: “Grande opportunità”

Come riportato dall’agenzia di stampa britannica PA Media, i club di Premier League avrebbero avuto dei colloqui privati con l’A22, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dello scorso 21 dicembre. A tal proposito, Bernd Reichart ha sottolineato come il dialogo con i club inglesi, gli stessi che avevano maturato subito una presa di distanza dopo le su citate reazioni, siano ancora in corso.

“Tutti stanno cercando di farsi un’idea di quello che potrebbe significare la sentenza. Trattasi di obbligo professionale dei club l’appurare il significato e le conseguenze di un potenziale cambiamento nella governance delle competizione europee . La Superlega è una grande opportunità: perché rinunciare tutti quanti ad assumere una visione neutrale e decidere cosa sia meglio per i club e gli interessi di giocatori e tifosi? Siamo consapevoli che le società di tutta Europa sono immerse in questo processo e cerchiamo di assisterle e aiutarle”.

Significativo il passaggio circa i colloqui ‘sottobanco’ di alcuni club, anche dopo aver pubblicamente manifestato sostegno all’Uefa. Questo, parole di Reichart, al fine di evitare ai club di “ricevere chiamate dalla classe politica ogni volta che si affaccino alla finestra per vedere se c’è qualche occasione nuova e potenzialmente migliore rispetto all’attuale status quo”.

“Non abbiamo fissato una scadenza, né tantomeno invitato le persone a fare dichiarazioni, dal momento che non intendiamo che i club ricevano quelle chiamate di cui dicevo pocanzi. La Superlega non rappresenta un’iniziativa che voglia divida la comunità calcistica. Ritengo assolutamente giusto e positivo il parlare con questi club in modo non ufficiale, così da non far sentire loro sotto pressione, permettendo loro di poter decidere. Nel Regno Unito ci sono ancora tante idee sbagliate, da sfatare: bisogna essere più chiari, evidenziando che non è mai stato un intento lo staccare i club della Premier League e mai lo sarà”.