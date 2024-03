Dalla Roma alla Francia: 8 milioni e accordo totale | ASRL

Dalla Roma alla Francia, accordo totale per 8 milioni di euro. Ecco la situazione che sembra già essere ben definita per i prossimi mesi

Reduce dal pareggio al photofinish contro la Fiorentina, la Roma ha già iniziato la preparazione in vista della sfida di Europa League contro il Brighton. Grazie al 4-0 dell’andata, la squadra allenata da Daniele De Rossi può gestire un vantaggio rassicurante, anche se gli inglesi venderanno cara la pelle.

Nel primo tempo del Franchi non all’altezza degli ultimi risultati, ha fatto discutere l’utilizzo del 3-5-2 e, in particolar modo, l’impiego a destra di Angelino. Arrivato in prestito a gennaio proprio per avere un elemento di qualità sulla fascia sinistra nella difesa quattro, lo spagnolo spera di convincere i giallorossi ad esercitare il diritto di riscatto presente nell’accordo con il Lipsia.

L’alternativa di Angelino vola in Francia: 8 milioni

L’ex Galatasaray, come evidenziato nelle scorse settimane, non è stato l’unico terzino proposto alla Roma. Prima dell’arrivo dell’ex City, a Trigoria era stato proposto anche Abner. Ora il terzino del Betis è praticamente un promesso sposo del Lione.

Le informazioni raccolte da Asromalive.it confermano il raggiungimento di un accordo totale tra i 2 club sulla base di 8 milioni di euro. La trattativa tra andalusi e John Textor è parallela a quella che a gennaio ha portato Luiz Enrique al Botafogo, altro club posseduto dal magnate americano. Il ventitreenne brasiliano ha già raggiunto un’intesa con i francesi per un contratto di quattro anni più uno.