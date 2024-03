Dall’Inter alla Roma: 10 milioni e sorpasso a destra | ASRL

Dall’Inter alla Roma, il club per l’esterno chiede almeno dieci milioni di euro. Ecco come i giallorossi potrebbe sfidare l’Inter il prossimo anno

Non c’è un attimo di tregua per la Roma, che dopo la trasferta di Firenze si appresta a intraprendere il lungo viaggio verso Brighton, dove giovedì difenderà il 4-0 dell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

La sfida contro la Fiorentina ha portato in dote un punto importante e la conferma di una squadra ormai abituata a giocare con la difesa a 4. Un modulo che, in ottica futura, imporrà delle riflessioni importanti sul roaster degli esterni bassi.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter sulla destra

A prescindere da chi sarà il nuovo direttore sportivo giallorosso, il reperimento di almeno un terzino resta una delle priorità in vista della prossima stagione. Da destra a sinistra infatti, Rasmus Kristiansen e Angelino sono arrivati nella capitale in prestito. Ed è del tutto da decifrare anche il futuro di Leonardo Spinazzola, in scadenza a giugno, di Rick Kasdorp e Zeki Celik.

In attesa di conoscere chi sarà l’erede di Tiago Pinto, a Trigoria stanno già monitorando diversi profili In questo settore del campo. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, I giallorossi potrebbero entrare in rotta di collisione con l’Inter per Yukinari Sugawara. In scadenza di contratto a giugno 2025, il 23enne giapponese viene valutato dall’Az almeno dieci milioni di euro. Già autore di 7 assist e un gol in stagione il nipponico in passato è stato seguito anche da Liverpool, West Ham, Siviglia e Sporting Cp.