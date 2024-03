Dimissioni Sarri, terremoto Lazio

Dimissioni per Maurizio Sarri e terremoto in casa Lazio, a meno di un mese dal derby contro la Roma. Pronto il ribaltone a sorpresa in panchina.

Rischia di lasciarsi dietro uno scossone importante la sconfitta della Lazio in casa contro l’Udinese. Ieri sera allo stadio Olimpico i biancocelesti sono stati superati per 1-2 dalla squadra guidata da Gabriele Cioffi, che ha compiuto un balzo importante nella lotta salvezza. Maurizio Sarri avrebbe deciso di presentare le dimissioni da allenatore della Lazio, aprendo le porte al clamoroso ribaltone in panchina poco prima del nuovo derby contro la Roma.

Qualora l’indiscrezione che circola in queste ore venisse confermata, la decisione finale sul futuro di Sarri passerebbe alla società biancoceleste, che non è detto che accetti le dimissioni dell’ex Juve. In ogni caso la sconfitta interna contro l’Udinese, che ha visto la Lazio scivolare a meno 8 punti dalla Roma in classifica, rischia di lasciare forti ripercussioni in casa biancoceleste. La squadra dopo la sconfitta è in ritiro a Formello e secondo quanto circola in questi minuti il tecnico avrebbe intenzione di presentare le dimissioni.

Polveriera Lazio, aria di dimissioni per Sarri: doppia pista in panchina

Per la possibile eredità c’è la pista Tudor, ma anche una possibile promozione di Tommaso Rocchi, secondo quanto circola in ambienti capitolini. Una vera e propria polveriera in casa biancoceleste, a poche settimane dal derby contro la Roma.

Ora la decisione finale potrebbe passare nelle mani di Claudio Lotito. La società biancoceleste potrebbe infatti decidere di respingere le dimissioni di Maurizio Sarri. Scenario ribaltato rispetto quanto accaduto in casa Roma non più di due mesi fa, quando Dan Friedkin sbarcò nella Capitale e decise di esonerare José Mourinho. Ora in vista del prossimo derby, in programma nel fine settimana del 7 aprile, entrambe le squadre potrebbero avere un nuovo tecnico in panchina.