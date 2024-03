Nuova panchina per Mourinho: dipende dai giallorossi

Nuova panchina per Mourinho: spunta una pista clamorosa per lo Special One la prossima stagione. Dipende tutto dai giallorossi. E non quelli di Trigoria

Il futuro di José Mourinho è ancora un rebus. Legato alla Roma fino al termine della stagione, sono molte i club che starebbero pensando allo Special One per il prossimo anno. E ieri in maniera clamorosa, tra i bookmaker, è spuntata anche l’ipotesi relativa alla Juventus. Vedremo.

Appare più probabile, però, o un ritorno in Premier League (con il Chelsea alla finestra) o un suo approdo in Arabia Saudita, in quel campionato che la scorsa estate ha preso molti giocatori europei. Certo, la questione Europa non si può del tutto escludere, ovviamente, e secondo le informazioni che in esclusiva sono state riportate in queste ore da calciomercato.it, Mourinho potrebbe anche finire in Turchia. E vediamo dove.

Nuova panchina per Mourinho, c’è il Fenerbahce

Il club turco, secondo in classifica alle spalle dei giallorossi del Galatasaray, sono soddisfatti del lavoro di Kartal, che però potrebbe saltare qualora non riuscisse a vincere lo scudetto in questa stagione. Sono due i punti di distacco, e le possibilità di chiudere davanti ci sono. Ma se così non fosse allora l’addio appare scontato.

Ed è per questo che si starebbe pensando a Mourinho. Di problemi economici ovviamente non ce ne stanno e la situazione è tutta in divenire, quindi. E lo Special One, che ha allenato in quasi tutti i campionati più importanti in Europa, potrebbe accettare una proposta da parte di un club di una città bellissima come è Istanbul. Vedremo. Ma più si avvicina l’estate e più si avvicina la soluzione all’enigma.