Brighton-Roma, stop Lukaku: la decisione UFFICIALE

Brighton-Roma, la squadra di Daniele De Rossi è partita alla volta dell’Inghilterra. Ecco la decisione ufficiale sulla convocazione di Romelu Lukaku dopo lo stop a Trigoria.

Nella rifinitura di questa mattina si è fermato Romelu Lukaku in casa Roma, alla vigilia della sfida di ritorno al Brighton. A Trigoria il centravanti belga non ha lavorato con il resto dei compagni, fermi ai box anche Chris Smalling e Renato Sanches. Ecco la decisione ufficiale di Daniele De Rossi, alla vigilia del secondo atto della sfida a Roberto De Zerbi in Inghilterra. In questi minuti la squadra giallorossa è in volo alla volta della Gran Bretagna, tante attenzioni erano rivolte alla possibile esclusione di Big Rom in Europa League.

Le sue reti sono state decisive nel cammino europeo della Roma di De Rossi. Romelu Lukaku è stato fondamentale nei play off contro il Feyenoord, siglando la rete valsa il pari in Olanda nella sfida d’andata. Poi l’errore dagli undici metri allo stadio Olimpico, fortunatamente cancellato dalle prodezze di Mile Svilar. In rete anche contro il Brighton, dove è stato abilissimo a sfruttare le incertezze della difesa dei Seagulls e siglare il 2-0 che ha spianato la strada al poker giallorosso dell’andata. Un risultato che pone una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale in Europa League, ma la squadra allenata da De Zerbi resta un avversario da non sottovalutare e sempre capace di mettere in difficoltà gli avversari.

Brighton-Roma, UFFICIALE: De Rossi senza Lukaku in Inghilterra

Oltre agli infortuni di Chris Smalling e Renato Sanches, stamattina a Trigoria la Roma ha lavorato senza Romelu Lukaku nella rifinitura pre Europa League. Ora la società giallorossa ha pubblicato il video della partenza della squadra dalla Capitale, dove spicca l’assenza di Big Rom.

Decisione ufficiale e niente Brighton per Romelu Lukaku. Il centravanti belga resta in Italia e punta al recupero in vista della sfida al Sassuolo, in programma domenica allo stadio Olimpico. Nell’attacco della Roma, in vista del ritorno degli ottavi europei, Daniele De Rossi potrebbe dunque concedere spazio a Sardar Azmoun dal primo minuto in casa dei Seagulls.