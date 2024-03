Allarme Lukaku prima del Brighton: cosa sta succedendo

L’ultimo allenamento della Roma prima della partenza per Brighton ha riservato alcune spiacevoli sorprese a DDR.

E’ tempo di rifiniture pre partenza per la Roma di Daniele De Rossi, che in questo momento è all’interno dei campi del centro sportivo Fulvio Bernardini per svolgere l’ultimo allenamento prima di imbarcarsi per Londra.

Il Brighton di Roberto De Zerbi, colpito ben quattro volte all’Olimpico nella gara di andata, deve tentare il miracolo nella gara di ritorno di questi ottavi di finale di Europa League. La rifinitura di allenamento è stata aperta ai giornalisti per i primi quindici minuti, il che ci ha permesso di osservare gli assenti e chi ha svolto un lavoro individuale per precauzione.

Lukaku sessione individuale, Sanches e Smalling out

Dopo l’uscita per affaticamento avvenuta a Firenze, stupisce la presenza di Paulo Dybala in campo, che, probabilmente aiutato dai numerosi scongiuri di DDR, sembrerebbe mantenere una costanza fisica difficilmente riscontrata nel suo passato giallorosso. A stupire realmente però c’è l’assenza dal gruppo di Romelu Lukaku, il quale ha svolto una sessione individuale. Dunque difficile, se non impossibile, vederlo dal primo minuto in campo contro gli inglesi.



Totalmente assenti Chris Smalling, Renato Sanches e Kristensen. I primi due esclusivamente per motivi fisici, il secondo anche a causa della sua esclusione dalla lista Uefa. La reiterata assenza di Smalling, abbinata all’opaco primo tempo svolto dalla linea difensiva a Firenze (schierata a tre), farebbe pensare che il comandante di Ostia opterà per una difesa a quattro, ma ulteriori aggiornamenti potrebbero emergere dalla conferenza stampa di oggi, programmata per le 19:40.