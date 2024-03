Chiamata rossonera dopo la Roma: pagano la clausola | ASRL

Incredibile intreccio di mercato con la Roma, sono pronti a pagare la clausola rescissoria per averlo in rossonero

L’ora del verdetto è arrivata. Dopo il 4-0 della gara d’andata, la Roma cerca il pass per i quarti di finale di Europa League. Senza Romelu Lukaku, Daniele De Rossi è pronto a fare un dispetto all’amico Roberto De Zerbi.

Al centro di numerose voci di mercato, l’allenatore del Brighton ha chiesto ai suoi ragazzi una prestazione da ricordare. Dopo aver condotto per la prima volta i gabbiani in Europa, il tecnico bresciano è finito sul taccuino di numerose squadre.

Esame Roma e chiamata rossonera: intrigo allenatore

Lo stesso De Rossi, in attesa che la Roma gli proponga un rinnovo contrattuale, ha già ricevuto un’altra offerta dalla Serie A, dove in passato si è parlato anche di Fiorentina. Tornando all’ex coach del Sassuolo, non è un mistero che il suo nome è finito sul taccuino di Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool e Manchester United mentre in Italia si è parlato soprattutto di Milan.

I lombardi non sono tuttavia gli unici rossoneri interessati a De Zerbi. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, l’allenatore italiano piace molto anche al Bayer Leverkusen. Con Xabi Alonso nel mirino di diverse big europee, il club tedesco non avrebbe problemi a pagare la clausola rescissoria da 13 milioni presente sul contratto del tecnico dei Seagulls.