Sorteggi quarti di finale Europa League: le avversarie della Roma

Archiviata la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, è già tempo di sorteggi per la Roma

Nonostante le classiche insidie rappresentate dalle trasferte in Inghilterra, la Roma, forte del 4-0 della gara di andata, è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale di Europa League, eliminando il Brighton di Roberto De Zerbi. Dopo le partite delle 18.45, il quadro delle partecipanti alla prossima fase ad eliminazione diretta si è completato con le sfide delle 21.

Per il quarto anno consecutivo, i giallorossi rientrano nelle prime otto della competizione europee alle quali partecipano e domani a partire dalle 13 conosceranno non solamente la prossima avversaria, ma anche gli eventuali accoppiamenti per le semifinali.

Sorteggio Europa League: le avversarie della Roma

Alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, venerdì 15 marzo alle 13 si svolgeranno i sorteggi di quarti di finale, semifinali e Finale dell’Europa League, che si disputerà a Dublino il 22 maggio. I quarti si disputeranno, invece, l’11 e il 18 aprile. La cerimonia sarà visibile su DAZN, Sky e su sito e canali ufficiali dell’UEFA. Nel ricordare che non esiste alcun vincolo legato alle nazionalità, ecco le possibili avversarie della Roma:

Milan, Liverpool, Bayer Leverkusen, Marsiglia, Atalanta, West Ham, Benfica