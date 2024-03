Milan Roma, assenza UFFICIALE per Pioli: mancherà un titolare

Il sorteggio è andato in scena poco fa, ma c’è già un’assenza sicura per il match d’andata tra Milan e Roma

Da poco è stato reso noto il sorteggio dei quarti di finale di Europa League con la Roma che sfiderà il Milan. L’andata si giocherà a San Siro l’11 aprile mentre il ritorno all’Olimpico una settimana dopo, precisamente il 17.

La Roma arriva a questo appuntamento grazie al secondo posto conquistato nella fase a gironi, piazzandosi dietro allo Slavia Praga ma prima di Servette e Tiraspol. Ai sedicesimi eliminato il Feyenoord ai calci di rigore mentre agli ottavi un bel 4-1 complessivo al Brighton.

Il Milan invece ha iniziato la propria stagione europea in Champions League, salvo poi “retrocedere” in Europa League in virtù del terzo posto nel raggruppamento con Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Newcastle. In Europa League, i rossoneri hanno eliminato Rennes e Slavia Praga.

Assenza tra i titolari già all’andata

In vista della sfida d’andata dell’11 aprile a San Siro, Stefano Pioli dovrà fare a meno di un titolare contr la Roma nel primo atto tutto italiano di questi quarti di finale di Europa League. Tra le fila dei rossoneri mancherà infatti Tomori.

Il difensore inglese è stato ammonito al 44esimo del primo tempo ed essendo già in diffida per quanto riguarda le partite europee sarà costretto a rimanere in tribuna nella sfida interna del Milan contro i giallorossi.

Un’assenza pesante che complicherà i piani di Stefano Pioli, già tartassato dagli infortuni nel reparto arretrato in questa stagione con Kalulu e Kjaer che sono rimasti fuori per vari mesi, tanto da dover richiamare Gabbia dal prestito al Villarreal.