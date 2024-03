Ranking Uefa, i quarti di finale non bastano: la Roma resta dietro

Ranking Uefa, la Roma aggiorna il tabellino di marcia dopo il passaggio del turno contro il Brighton: ecco gli ultimi dati.

Il passaggio del turno della Roma di De Rossi sul Brighton di De Zerbi non ha certamente fatto rumore dopo il rotondo risultato dell’andata, che ha messo prontamente in evidenza il gran valore di Dybala e colleghi rispetto ai Seagulls. L’imposizione su questi ultimi, comunque, era tutt’altro che scontata e ha rappresentato l’ennesimo grande passo del club all’interno di un percorso continentale da anni degnamente onorato.

Lo ricordano bene i recenti risultati ottenuti dalla Roma in campo europeo, con la vittoria di Tirana o il percorso fino a Budapest dello scorso anno, macchiato da una finale contraddistinta da colpevolezze non solo imputabili all’allora squadra di Mourinho, gagliarda e calcisticamente affamata in un cammino che sta cercando di onorare nel migliore dei modi anche in questa nuova stagione.

Pur distinguendosi per un girone non proprio nobilissimo, soprattutto dopo il suo giro di boa, la squadra ora di De Rossi ha superato i primi due, grandi, ostacoli di questa fase a eliminazione diretta, catapultandosi in quel corpo di otto squadre che mettono ormai nel mirino una Dublino tanto sognata e agognata.

Ranking Uefa Roma, il Chelsea è sempre più vicino

Il degno cammino in Europa League risulta, comunque, anche un grande fattore ai fini di quelle che potrebbero essere le sentenze del corrente campionato, che parrebbe aver dato sentenze pressoché nette circa il podio, palesando altresì incertezze e poca chiarezza circa una lotta europea che da quest’anno dipenderà anche dal Ranking Uefa.

In base a quest’ultimo, infatti, l’Italia potrebbe disporre dal prossimo anno di uno slot in più in Champions League, competizione alla quale potrebbe dunque approdare anche la quinta classificata in Serie A di quest’anno. Per farlo, bisognerà continuare a tenere testa ad una non poco dinamica scia da parte di Germania e Inghilterra, alle spalle del Ranking Uefa per Paese, che vede attualmente l’Italia in pole position con 17.313 punti, seguita da Bundes e Premier, rispettivamente a 16.356 e 16.250.

Non meno importante, poi, anche il Ranking Uefa per club, aggiornato dopo il passaggio del turno contro il Brighton. Quest’ultimo, ovviamente, tiene saldamente la Roma in top10, in nona posizione, con 95 punti, ad una lunghezza di distanza da un Chelsea a quota 96, finito da tempo nel mirino ma non ancora raggiunto o superato.