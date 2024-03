Convocati Roma-Sassuolo: Lukaku c’è, scelto il sostituto di Dybala

Dopo aver conosciuto il proprio destino in Europa la Roma di De Rossi si appresta al tour de force del finale di stagione con un uomo in più

I sorteggi di Europa League non sono andati benissimo per la Roma, che ha pescato i rivali del Milan per un derby tutto italiano per aggiudicarsi la semifinale. In caso di vittoria poi i giallorossi dovranno vedersela contro il Leverkusen di Xabi Alonso, forse la più grande rivelazione di questa stagione calcistica.

Come se non bastasse la squadra di De Rossi è chiamata agli straordinari anche in campionato, dove le ultime gare porteranno Pellegrini e compagni a dover sostenere diversi big match, che saranno intervallati dalle sfide europee.

Gli infortuni sembravano essere ormai alle spalle, ma la condizione precaria di Lukaku, costretto a saltare il match di ritorno con il Brighton e quella di Dybala sono un segnale che il mister non può ignorare. Fortunatamente però per entrambi lo stop è meno grave del previsto, in particolare per il belga, che scalpita per un ritorno in campo

Roma-Sassuolo, Lukaku torna tra i convocati

Il campionato resta l’obbiettivo principale della Roma, chiamata a consolidare quanto di buono fatto finora sulla rincorsa Champions. Il quarto posto, e la partecipazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie resta l’obbiettivi primario della società, soprattutto per gli introiti che ne derivano, per non dover più fare i conti con i paletti imposti dalla UEFA.

In Serie A dunque i giallorossi scenderanno in campo contro il Sassuolo, dopo la difficile trasferta di Brighton, nella quale Daniele De Rossi aveva preferito lasciare a casa Lukaku per un fastidio all’anca in via precauzionale, per non rischiarlo per le partite successive, visto anche il vantaggio di quattro reti accumulato all’andata.

Superato questo fastidio però per Big Rom è già tempo di tornare in campo, secondo quanto riporta Angelo Mangiante su Twitter infatti l’attaccante belga sarebbe stato convocato per il prossimo match di campionato contro i neroverdi, mentre rimarrà a riposo Dybala, alle prese con un lieve infortunio che lo terrà lontano dal rettangolo di gioco per circa 10 giorni, al suo posto scalpita Aouar.