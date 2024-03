L’Inter paga la clausola: bye bye Roma

Le mosse di mercato dell’Inter possono rappresentare un autentico punto di non ritorno anche per la Roma. Il filo (in)diretto è stato svelato: le ultime.

Rivitalizzata dalla gestione De Rossi, la Roma guarda con ottimismo ai prossimi impegni in campo nazionale e internazionale. Reduce dalla qualificazione ai quarti di Europa League, la compagine giallorossa sta preparando il delicato match di campionato contro il Sassuolo. A tenere banco, però, sono anche le voci e le indiscrezioni di calciomercato.

Nonostante la nomina del nuovo DS non sia stata ancora ufficializzata, non sono pochi i profili che vengono accostati alla Roma sul mercato. Quella che si prospetta, infatti, è un’estate densa di profondi cambiamenti in casa giallorossa, in reparti di nevralgica importanza. Oltre al fisiologico restyling nella linea arretrata, è il parco attaccanti il reparto sul quale potrebbero concentrarsi le maggiori attenzioni dell’erede di Pinto. A cominciare dal rebus legato al futuro di Lukaku, ma non solo.

Calciomercato Roma, anche l’Inter piomba su Guirassy: lo scenario

Dopo aver definito nella scorsa estate l’operazione con il Chelsea sulla base di un prestito oneroso, la Roma non dovrebbe avallarne l’acquisto a titolo definitivo. Sebbene il condizionale in questo genere di situazioni non è mai fino a se stesso, la sensazione è che le strade di Big Rom e della Roma possano realmente separarsi al termine di questa stagione.

Ragion per cui sorprende fino ad un certo punto che ai giallorossi siano stati accostati diversi profili per l’attacco. Tra questi, uno dei profili maggiormente rimbalzati è quello di Serhou Guirassy. Il talentuoso attaccante dello Stoccarda, reduce da una stagione particolarmente prolifica, è legato al club tedesco non solo da un contratto in scadenza nel 2026, ma anche da una clausola rescissoria dal valore di 17 milioni di euro.

Dopo aver calamitato l’interesse di Roma, Milan e Juventus, anche l’Inter sarebbe pronta a cogliere la palla al balzo per capire la fattibilità dell’operazione. Per rinforzare l’attacco, infatti, il sogno proibito di Marotta porterebbe dritti a Zirkzee. Nel caso in cui la pista per l’olandese dovesse rivelarsi troppo complicata, però, i nerazzurri sarebbero pronti a fiondarsi direttamente su Guirassy. A rivelarlo è Sportmediaset.