Roma-Milan è già iniziata: 10 milioni e addio Juventus

Dalla Juventus alla Roma: tra gli obiettivi di mercato dei giallorossi ci sarebbe anche un attaccante adesso tra le fila dei bianconeri. Il prezzo è già fissato

Speriamo di no, ma nascondere la realtà non fa bene a nessuno. Quindi: la Roma la prossima estate potrebbe avere dei problemi in attacco. Come sappiamo Lukaku è in prestito e il Chelsea vuole almeno 40 milioni di euro (un po’ le pretese si potrebbero abbassare, ma niente di così sensibile); poi c’è Dybala, che ha una clausola di 12 milioni di euro per l’estero e quindi sempre in bilico. E infine c’è la situazione relativa a Abraham, che prima dell’infortunio era uno di quelli che poteva partire.

Rimangono Azmoun – anche lui in prestito – e infine dovrebbe tornare Belotti, che però difficilmente rimarrà dentro Trigoria. Insomma, potrebbe esserci un intero reparto da rifondare ed è anche per questo che, i giallorossi, si starebbero muovendo in Italia per un elemento che gioca nella Juve. Sono queste le informazioni riportate da calciomercato.it.

Dalla Juventus alla Roma, c’è Milik

Riscattato per 7,5 milioni di euro dal Marsiglia, il polacco Milik rispetto a quelle che erano le aspettative in questa stagione sta un poco deludendo. E la Juventus davanti a delle offerte ritenute soddisfacenti potrebbe cederlo. Su di lui ci sarebbe l’interesse della Roma e anche del Milan, si legge. Contenuto il costo del cartellino, visto che si potrebbe prendere con 10 milioni di euro. Forse qualcosa in meno.

L’idea quindi porta in Italia, e vede nei radar un giocatore che conosce il nostro campionato e che comunque offre garanzie, sia tecniche che fisiche, soprattutto dopo essersi messo alle spalle un periodo assai complicato quando era al Napoli con il doppio problema, importante, al ginocchio. Vedremo se la Roma deciderà di affondare il colpo nei prossimi mesi.