De Rossi perde un altro big: UFFICIALE, salta Lecce-Roma

Diffidato, è stato ammonito: il gioiello della Roma salterà dunque la prossima sfida di campionato contro il Lecce.

Roma-Sassuolo sta vivendo il suo punto di svolta. Dopo aver sbloccato il risultato grazie ad una magia di Lorenzo Pellegrini, i giallorossi stanno provando a chiudere la pratica trovando la rete della sicurezza. Pur non creando tantissime occasioni da gol, i giallorossi hanno avuto in mano le redini del gioco, orientandone i ritmi a loro piacimento.

A ridosso dell’ora di gioco, però, è arrivata una brutta notizia per la Roma in vista del prossimo impegno di campionato, in programma il primo aprile al “Via del Mare” contro il Lecce. Diffidato, Lorenzo Pellegrini è stato ammonito per un intervento in ritardo sulla propria trequarti. Cartellino giallo pesante per il capitano della Roma, che sarà dunque indisponibile in vista della trasferta di Lecce. Per l’occasione Daniele De Rossi spera, però, di recuperare Paulo Dybala. Scontata la squalifica, Pellegrini ritornerà dunque a disposizione in vista della stracittadina contro la Roma in programma il 7 aprile.

Inutile ribadire come Pellegrini si stia prendendo letteralmente la squadra sulle spalle. Di qualità estrema il tiro a giro con il quale ha inchiodato Consigli, disegnando una traiettoria imparabile con un tiro a giro precisissimo che, ad un quarto d’ora dal triplice fischio, sta consentendo alla Roma di guidare le operazioni contro il Sassuolo.