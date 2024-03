Dybala ha detto sì: accordo quadriennale

Paulo Dybala accetta l’offerta di contratto da quattro anni, manca solo la firma per il fantasista argentino

Il futuro di Paulo Dybala è uno degli argomenti che più attanaglia i tifosi giallorossi. Tra la clausola pro estero di soli 12 milioni e un contratto che scadrà a giugno 2025, la Roma spera più che mai di rinnovare il numero ventuno.

Con Daniele De Rossi in panchina, Paulo Dybala ha addirittura migliorato i numeri che aveva con Mourinho. Infatti l’argentino ha trovato la via della rete con la Salernitana, la doppietta col Cagliari e come se non bastasse anche una tripletta col Torino.

Contro il Monza è arrivata una magia su punizione mentre in Europa Dybala ha aperto le marcature dopo 13 minuti nella gara contro il Brighton terminata successivamente 4-0. Insomma, l’investitura di De Rossi su di lui fin qui è stata oltremodo ripagata.

C’è l’ok per il quadriennale

Adesso Dybala purtroppo starà fuori sia per la gara col Sassuolo che per gli impegni con la Nazionale, ma la lesione all’adduttore non dovrebbe tenerlo fuori più di una decina di giorni. A preoccupare i tifosi della Roma però ci pensano le voci di calciomercato.

Dalla Spagna sono sicuri che la risposta del Barcellona a Mbappé al Real Madrid è l’acquisto della Joya. Secondo TodoFichajes, i blaugrana approfitteranno della clausola di 12 milioni riservata alle squadre non facenti parte della Serie A.

Questo poiché le finanze del Barça sono tutt’altro che floride, ma al tempo stesso un profilo come Dybala rappresenta alla perfezione il giocatore da Liga a livello tecnico e di talento. Sempre secondo quanto raccolto dalla Spagna, ad oggi il Barcellona ha già chiuso l’accordo con il calciatore per le prossime 4 stagioni.