Incubo Nazionali, UFFICIALE: match di campionato rinviato

Partita rinviata a causa della pausa Nazionali. Il club italiano è stato costretto a pretendere il rinvio del match di campionato

E’ innegabile… osservare la propria nazionale affrontare il resto del mondo è sempre una piacevole emozione, tuttavia, un gran numero di appassionati di calcio si trova spesso a maledire le pause delle nazionali, poiché spesso in contrasto con il regolare svolgimento degli impegni stagionali delle proprie squadre di club.

Difatti, capita spesso che una squadra venga paradossalmente penalizzata dal fatto di avere più componenti della rosa da distribuire nelle rispettive nazionali al momento della convocazione, il che, oltre all’orgoglio e la reputazione derivante dalla considerazione dei propri tesserati, può inevitabilmente generare dei disagi. Si parte dal semplice affaticamento dei rispettivi calciatori convocati, ma, in alcuni casi, si può persino arrivare all’annullamento di una gara, come avvenuto ieri attraverso un comunicato ufficiale.

Rinviato il match tra Rimini e Olbia

Quando una partita viene rinviata non è mai piacevole, tanto per le rispettive società, quanto per i tifosi, spesso organizzatisi a puntino tra ferie e impegni per sostenere la propria squadra del cuore. I tifosi di Rimini e Olbia hanno subito proprio tale delusione, a causa dello slittamento della sfida tra i rispettivi club.

A comunicarlo è stato il club di Piazzale del Popolo, che, attraverso una nota ufficiale, ha ufficializzato il rinvio della gara di domenica prossima. Il motivo è semplice: tre componenti della rosa sarda saranno impegnati con la Nazionale. Una quantità proibitiva di assenze, che ha costretto l’Olbia a chiedere la posticipazione della gara. La nuova – e speriamo definitiv – data da segnare in calendario è mercoledì 3 Aprile.