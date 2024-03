Invasione di campo e rissa furibonda: coinvolti tifosi e calciatori

Episodio orribile quanto successo oggi nella massima lega, con i calciatori che sono addirittura venuti alle mani con i tifosi

Nel mondo del calcio troppo spesso si assiste a scene che con questo sport non c’entrano nulla. L’adrenalina scaturita dall’importanza di una partita spesso fa trascendere sia i tifosi che i calciatori, ed il nostro campionato non si esime da episodi simili.

La Roma di Mourinho era una delle più “controllate” dal sistema arbitrale, proprio a causa del comportamento sopra le righe di molti elementi in rosa, tra i quali figurano Gianluca Mancini e Leandro Paredes, con il primo divenuto però un vero e proprio idolo tra i tifosi, proprio per il suo carattere duro, e per la grinta che dimostra in campo.

Quanto successo oggi però va ben oltre lo sport e ben oltre l’agonismo e la cattiveria agonistica, con i calciatori protagonisti che sono addirittura arrivati alle mani con alcuni tifosi: le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Follia in Turchia, l’ex Premier League perde la testa e colpisce un tifoso

Scene orribili quelle che arrivano dalla Turchia, con protagonisti i calciatori di Fenerbache e Trabzonspor, nel match valido per la trentesima giornata del campionato turco. Gli ospiti sono in piena corsa sia per la vittoria della Conference che della Superlig, con appena due punti in meno del Galatasaray.

Dopo la vittoria i giallorossi avevano allungato, portandosi a +5 sul Fenerbache, impegnato in una gara difficilissima in trasferta contro il Trabzonspor, poi vinta 2-3. A prendersi la scena però non è il rocambolesco risultato, bensì un grave episodio che ha visto coinvolto anche l’ex attaccante del Chelsea Micky Batshuayi.

Al novantesimo i tifosi di casa hanno invaso il terreno di gioco, facendo partire un vero e proprio assalto verso i calciatori ospiti, prendendo di mira proprio l’ex centravanti dei Blues, che però non si è tirato indietro. Le immagini che stanno circolando online infatti ritraggono il belga intento a colpire in pieno volto uno dei suoi aggressori, causando una situazione di panico generale che ha visto la sua fine solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Per i soggetti coinvolti si prospetta una punizione esemplare, che verrà resa nota nei prossimi giorni dopo le dovute indagini degli organi competenti.