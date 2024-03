Nuovo club in Serie A: Belotti saluta Roma e Firenze

Ingaggiato in prestito dalla Fiorentina a gennaio, Andrea Belotti la prossima estate potrebbe lasciare la Roma a titolo definitivo, ma non per rimanere a Firenze

Autore di un solo goal da quando è arrivato alla Fiorentina durante la finestra invernale di calcio mercato, Andrea Belotti spera di convincere i Viola da qui a fine stagione, affinché il suo prestito possa tramutarsi in una cessione definitiva.

L’accordo con la Roma non prevedeva diritti di riscatto, ma il club giallorosso è pronto a valutare offerte ufficiali per un addio permanente. Nonostante Romelu Lukaku e Sardar Azmoun vestano la maglia giallorossa a titolo temporaneo, il nuovo direttore sportivo che verrà chiamato per sostituire Tiago Pinto avrà il compito di valutare offerte per il “Gallo”. Nei mesi scorsi si è parlato anche di sirene provenienti da Germania, Inghilterra e Spagna, ma le ultime indiscrezioni evidenziano anche una nuova pista in Serie A.

Belotti resta in Italia: addio Roma e Fiorentina

A fine stagione, infatti, diverse squadre del campionato italiano dovranno affrontare un profondo restyling del reparto avanzato. Molti giocatori fanno gola alle big nostrane e straniere. Il nome più caldo al momento è senza dubbio quello di Joshua Zirkzee.

Autore di un campionato eccellente, l’attaccante olandesi ha calamitato suddivise le attenzioni di Juventus, Inter, Milan e e di quasi tutti i top club inglesi. Il Bologna è pronto a cedere il ragazzo a fronte di offerte pari a 50-60 milioni di euro e per non farsi cogliere impreparato ha già iniziato il casting per l’eventuale sostituto. Secondo controcalcio.com, nella lista dei rossoblù ci sarebbe anche il nome di Belotti. I felsinei non avrebbero certo problemi ad affrontare un acquisto a titolo definitivo e sarebbero pronti ad entrare in rotta di collisione con i Viola e con le altre squadre accostate al 30enne ex Torino.