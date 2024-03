Provvedimento UFFICIALE Milan: il big salta l’euro confronto

La decisione non è tardata ad arrivare: fulmine a ciel sereno Milan, non ci sarà per la sfida dal profumo d’Europa. Ecco cosa è successo

Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio di Roma-Sassuolo. Il tour de force dei giallorossi è entrato nella sua fase più calda e sono tanti gli impegni in rapida successione che vedranno protagonista la compagine di De Rossi.

Dopo aver estromesso il Brighton, i capitolini hanno pescato il Milan per i quarti di finale di Europa League. Impegnata nel corso della sfida del “Bentegodi” contro l’Hellas Verona, la formazione di Stefano Pioli sta lanciando altri segnali importanti. Dopo aver sbloccato il risultato grazie al sigillo di Theo Hernandez, i rossoneri hanno raddoppiato grazie al solito Christian Pulisic. Nel corso della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, altra squadra impegnata in Europa (in Conference League), Stefano Pioli sarà costretto a far fronte all’assenza di un suo pilastro.

Dopo il gol, infatti, Theo Hernandez è andato ad esultare in maniera provocatoria il pubblico del ‘Bentegodi’. Diffidato, l’esterno mancino francese è stato ammonito e sarà dunque indisponibile in vista del match del “Franchi” contro la Fiorentina, in programma il 30 marzo dopo la sosta.