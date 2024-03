Roma-Sassuolo, UFFICIALE: Abraham torna tra i convocati

Roma-Sassuolo, spunta il recupero UFFICIALE per De Rossi: Abraham torna in panchina dopo quasi un anno.

Manca sempre meno al fischio di inizio della gara contro il Sassuolo, destinata ad avere un sapore di Champions League di non trascurabile importanza. A sette giorni di distanza dal nobile e quasi inaspettato pareggio con la Fiorentina, giunto al termine di una gara sofferta ma che la Roma non meritava di perdere, sul prato dell’Olimpico arrivano i neroverdi di Ballardini, cui la squadra emiliana è stata affidata per provare a risorgere dalla macerie generate dal recente rendimento durante la gestione Dionisi.

Le insidie tante, come ben ricordano la stessa gara di andata e i recenti incroci contro Pinamonti e colleghi, nonché con le squadre allenate da Ballardini, mai semplici da affrontare o battere. A ciò bisogna aggiungere anche la stanchezza generata dalle ripercussioni della trasferta in Inghilterra, oltre che il fattore fisico o legato ad alcune nobili assenze.

La più importante, ovviamente, resta quella di Paulo Dybala, la cui lesione gli impedirà anche di partecipare ai prossimi impegni con la Nazionale dell’Argentina nelle prossime settimane.

Roma-Sassuolo, UFFICIALE: Abraham torna in panchina

Oltre alle questioni di lunga data legate a Smalling o Renato Sanches, poi, va ricordato anche lo status non ottimale di Lukaku, preservato per la trasferta di Europa League a causa di un problema all’anca del quale aveva apertamente parlato anche lo stesso De Rossi.

Big Rom, salvo sorprese, dovrebbe comunque partire dal primo minuto, dopo la convocazione ricevuta dallo stesso DDR nella giornata di ieri. A ciò, infine, bisogna aggiungere anche un’altra importantissima notizia, di non trascurabile importanza in vista di questo spezzone finale di stagione. Tra i convocati, come testimoniato dalla Roma sui propri social, torna infatti anche Tammy Abraham, circa nove mesi dopo quel brutto infortunio con lo Spezia che ha generato un calvario di lunga e difficile percorrenza.

Il peggio dovrebbe essere ormai alle spalle e la presenza di oggi pomeriggio in panchina dovrebbe assumere proprio il sapore di un nuovo inizio, con De Rossi e una Roma che ha ancora tanti obiettivi da provare a raggiungere. Anche grazie al suo aiuto.