Addio inevitabile, la Roma è stata già avvisata

Secondo le ultime indiscrezioni l’addio a fine stagione appare ormai inevitabile, quale sarà la prossima mossa della Roma?

Nonostante la stagione della Roma non sia ancora finita, e la squadra sia ancora ampiamente in corsa per gli obbiettivi stagionali, dalle parti di Trigoria non si può che cominciare a pensare al futuro. La società ha cominciato a gettare le basi già a gennaio, con l’acquisto di un giovane di buone prospettive come Tommaso Baldanzi, ma questo è solo il primo tassello.

Restano da sciogliere parecchi dubbi, in primo luogo quello legato all’allenatore. Daniele De Rossi in poche partite ha già convinto tutti ed un rinnovo non sembra ad oggi una possibilità così remota. A preoccupare i Friedkin è anche la situazione legata a Paulo Dybala, con una stagione da protagonista e gli occhi di tanti top club puntati su di lui eliminare la clausola rescissoria deve essere una priorità per il patron americano.

Anche in entrata serviranno diversi innesti, ma molto dipenderà anche dall’accesso in Champions, senza il quale probabilmente sarà ancora necessario fare cassa prima di investire. Sul fronte acquisti sembrerebbero arrivate notizie importanti che riguardano in prima persona il club capitolino, che potrebbe essere più vicino al riscatto di uno degli elementi attualmente in prestito.

Il club lo scarica, quale sarà la mossa della Roma?

Alcuni elementi della rosa giallorossa sono alla ricerca di riscatto dopo l’addio di Mourinho. Il cambio in panchina ha certamente portato nuove motivazioni a molti romanisti, su tutti Lorenzo Pellegrini, rinato dopo l’approdo di Daniele De Rossi a Trigoria, diventando un vero e proprio trascinatore a suon di gol, assist e prestazioni di assoluto spessore.

Tra i giocatori che vogliono provare a rilanciarsi ci sono anche Nicola Zalewski, il quale ha senza dubbio beneficiato del cambio di ruolo, Celik, in netta ripresa, e Kristensen. Quest’ultimo sembrerebbe quello che, almeno al momento, fatica di più a far cambiare idea all’ex numero sedici giallorosso, tuttavia un’ipotesi di un futuro nella capitale il prossimo anno sembrerebbe non essere così remota.

Secondo quanto riporta FootballInsider infatti il Leeds United sarebbe pronto ad aprire i discorsi per le cessioni a titolo definitivo dei calciatori ceduti in prestito, tra i quali figurano appunto sia Llorente che Kristensen. Il danese, sempre secondo quanto riportato, non avrebbe futuro nella rosa inglese, e questo potrebbe anche favorire la Roma in fase di trattativa, che potrebbe ottenere uno sconto sul cartellino limando i costi dell’operazione.