Calciomercato Roma, 13 milioni subito: l’hanno già riscattato

E’ ormai necessario iniziare a ragionare su chi comporrà la rosa a disposizione per la prossima stagione della Roma. I tifosi non hanno dubbi su un calciatore in particolare

La Roma di Daniele De Rossi è uscita vittoriosa anche dall’ostico confronto consumato contro i neroverdi di Davide Ballardini, tuttavia, la vittoria di misura (1-0) e le occasioni generate dal Sassuolo a fine partita, hanno messo in apprensione alcuni tifosi capitolini, preoccupati in particolare da un finale sofferto, causato dall’incapacità di chiudere il match in precedenza.

Una parata involontaria di Svilar, compiuta su un rocambolesco “tentativo” di autogol di Llorente, ha salvato i giallorossi a pochi minuti dal triplice fischio, e un gran numero di tifosi, al netto dell’inevitabile soddisfazione provata a fine partita, non si sono dimenticati il pericolo scongiurato per pochi centimetri. Le colpe, come spesso accade nelle piazze più calde, sono ricadute in particolare su un singolo calciatore, al cui sostituto, subentrato con grinta e qualità sullo scadere della ripresa, è stato poi riservato un convinto elogio da parte della tifoseria.

I tifosi lo chiedono in massa: “Riscattate Azmoun!”

Il futuro di Romelu Lukaku nella città eterna è ancora avvolto nelle nubi e, nelle ultime settimane, i dubbi in merito alle dinamiche di mercato legate al gigante belga si sono persino acuiti. Il Chelsea – ancora proprietario del cartellino del numero 90 giallorosso – difficilmente scenderà sotto i 40 milioni di euro, anche e soprattutto a causa di una stagione tutto sommato positiva, almeno sul piano dei numeri.

All’iniziale incompatibilità con il sistema di gioco di Daniele De Rossi, si sono contrapposti i primi centri sotto la guida del comandante di Ostia, oltre al piacevole inserimento nell’economia tattica della squadra, grazie all’efficacia delle sponde fornite ai propri compagni di reparto, tra i quali spicca senza dubbio Paulo Dybala. Difatti, senza la Joya in campo, è evidente come Big Rom sia uscito per generose sezioni del match dal fraseggio giallorosso, almeno per quanto concerne la trama palla a terra.

Al contrario, a Sardar Azmoun sono bastati pochi minuti per confezionare una serie di azioni degne di nota, tra sponde di pregio e conduzioni palla al piede, utili a conquistare preziosi calci di punizione. Una serie di segnali positivi, che non sono affatto passati inosservati agli osservatori di fede giallorossa. Difatti, sul profilo Instagram della Roma è comparso un post sulla partita con una foto di una delle galoppate di Azmoun e, all’interno della sezione commenti, i tifosi hanno manifestato con ironia e affetto il desiderio di riscattare il centravanti iraniano nel corso della sessione di mercato estiva.

Alla Roma occorrono dai 10 ai 13 milioni di euro per riscattare il numero 17 dal Bayern Leverkusen e i tifosi non hanno alcun dubbio: “Se non lo riscattate me lego a Trigoria”, recita il commento di un tifoso, che ha riscattato un decreto successo con quasi 500 like. Il post è stato letteralmente sommerso di commenti (quasi 2000) e, oltre il confronto con la deludente prestazione di Lukaku, la gran parte manifesta la necessità di trattenere l’iraniano anche per la stagione 24/25.