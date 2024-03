Dall’Arabia alla Roma: per Lukaku sorpasso giallorosso

Dall’Arabia alla Roma, ormai il futuro è deciso e il club di appartenenza cercherà di piazzarlo magari con lo sconto. In salita le quotazioni dei giallorossi

Più passa il tempo e più c’è una certezza: il suo futuro in Inghilterra è segnato, scritto. Difficilmente, quando tornerà da quelle parti, lo farà per restarci. Altamente probabile un addio, visto che il prezzo è già fissato e visto che il Chelsea ha deciso di cederlo.

I Blues hanno bisogno di fare cassa al termine dell’anno ed entro il 30 giugno – almeno queste sono le voci che arrivano dall’Inghilterra – deve piazzare dei colpi in uscita per almeno 100milioni di euro. E Romelu Lukaku è quello che potrebbe molto aiutare sotto questo aspetto, visto che per 43milioni di euro il Chelsea lo cederebbe. Ma come vi abbiamo raccontato nel corso delle scorse settimane, un addio potrebbe esserci anche con lo sconto.

Lukaku resta Serie A, possibilità reali

Secondo le informazioni che sono state riportate da 90min.com, i londinesi ormai hanno deciso di cedere Lukaku. Ma dove potrebbe andare il centravanti belga che risponderà proprio oggi alla convocazione della sua nazionale. Da quelle parti dicono che l’Arabia potrebbe tornare all’assalto la prossima estate (ma Big Rom ha già rifiutato), ma c’è un però.

A differenza di quanto si potesse pensare fino a poco tempo fa, al di là della Manica danno la Serie A come ipotesi reale. E allora andando per esclusione – quindi no Inter, no Juve e Milan veramente difficile – rimane solamente la Roma come possibile soluzione nel massimo campionato italiano per Lukaku. Lui qui sta bene e lo sappiamo, lo ha detto anche lui nell’ultimo periodo con un sorriso importante a domanda specifica. Adesso sta a lui aiutare la squadra per raggiungere la Champions League e avvicinare il suo riscatto. Servono 43 milioni, molti soldi è vero, ma il Chelsea anche a 35 potrebbe dire di sì. Forse qualcosa in meno anche. Vedremo.