Calciomercato Roma, l’erede di Lukaku è già a Trigoria

Calciomercato Roma, resta un nodo da sciogliere il futuro di Romelu Lukaku in vista della prossima stagione. L’erede del centravanti belga è già stato individuato a Trigoria.

Dopo aver saltato per infortunio la trasferta di Brighton, Romelu Lukaku è tornato titolare al centro dell’attacco della Roma. La sua prova contro il Sassuolo è stata caratterizzata da due occasioni sciupate e da tanto sacrificio in campo. Daniele De Rossi aveva motivato la sua assenza, nella trasferta di Europa League, riferendo di un fastidio all’anca accusato dal centravanti giallorosso. Dopo esser tornato in campo ora Big Rom ha risposto alla chiamata del Belgio, nella speranza che la condizione fisica non subisca nuovi guai. In vista della prossima stagione poi il suo futuro resta completamente da scrivere.

La scorsa estate è stato il nome più chiacchierato della sessione di calciomercato, prima della fumata bianca che lo ha fatto sbarcare a Roma. E tra pochi mesi il futuro di Romelu Lukaku conoscerà una nuova svolta, con la fine del prestito secco ed il ritorno al Chelsea, che sembra intenzionato a cederlo in via definitiva. Il suo apporto in giallorosso fin qui non ha deluso le aspettative, ma la richiesta economica dei Blues per il cartellino del bomber belga rischia di essere un ostacolo insormontabile per la conferma a Roma di Big Rom. Ed a raccoglierne il testimone potrebbe essere un centravanti che già è a Trigoria, ed ora punta il ritorno in campo agli ordini di mister De Rossi.

Calciomercato Roma, Abraham vuole tornare protagonista: è l’erede di Lukaku

Parliamo ovviamente di Tammy Abraham, che in occasione di Roma-Sassuolo è tornato finalmente tra i convocati. Il terribile infortunio che lo ha colpito a giugno sembra ormai alle spalle. L’attaccante britannico, anche lui arrivato dal Chelsea, dovrebbe essere completamente a disposizione della Roma dopo la sosta.

Una buona notizia per De Rossi in vista della volata finale della stagione, mentre il numero 9 sembra destinato a restare in giallorosso il prossimo anno. La stagione vissuta ai box ha spento le sirene di mercato che si erano attivate prima dell’infortunio e, secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, nella prossima stagione il centravanti inglese può raccogliere l’eredità di Lukaku.