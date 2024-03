Diagnosi UFFICIALE, salta Roma-Lazio: un mese di stop

Confermato l’infortunio di un titolarissimo in vista del derby tra la Roma di Daniele De Rossi e la Lazio di Igor Tudor.

In molti, nonostante siano ormai passati più di sessanta giorni dall’approdo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, preferiscono posticipare il proprio giudizio al momento in cui il comandante di Ostia avrà affrontato la gran parte delle big italiane, ma nella capitale i tifosi sono già convinti: DDR è promosso e sarà lui a guidare i giallorossi nella prossima stagione. Tuttavia, al netto dell’evidente successo conquistato tra le file della tifoseria, anche a Roma si attende un ultimo delicato esame per l’ex capitano giallorosso: il derby.

Quello della capitale è con grande probabilità il derby più sentito dell’intero stivale e, il trionfare o meno all’interno di questi novanta minuti di fuoco, può spesso rappresentare la ciliegina sulla torta di una stagione positiva o un potente palliativo nel caso di una stagione negativa. Si dice spesso che la stracittadina di Roma non la vinca la formazione più forte sulla carta o quella più in forma, ma chi crede e lotta di più nel rettangolo verde.

Dunque, nonostante la distanza ormai siderale che divide la Roma dai biancocelesti, si tratta di un match tutt’altro che scontato. Il recente approdo di Igor Tudor al posto di Maurizio Sarri, inoltre, potrebbe donare nuove forze mentali ai biancocelesti. Come se non bastasse, i laziali sono reduci da una serie di trionfi contro i rivali capitolini, il che acuisce ulteriormente la natura aleatoria e imprevedibile dell’attesa sfida.

Tudor perde Provedel per un mese

Se l’esito e lo stesso svolgimento del derby rimane avvolto nelle nubi più dense, giunge una spiacevole sicurezza per Tudor: Ivan Provedel non sarà disponibile. L’estremo difensore nostrano ha da poco effettuato gli esami strumentali per confermare quanto emerso da quelli svolti dopo la sfida con l’Udinese e, per sua sfortuna, nulla è cambiato nella diagnosi. La dolorosa distorsione alla caviglia subita a causa di uno scontro con Castellanos (suo compagno di squadra) non lascia scampo all’ex portiere dello Spezia.

Confermato il mese di stop, a partire dalla diagnosi di ieri, a causa di una sollecitazione nociva al legamento. Nella sfortuna, Provedel può comunque tirare un sospiro di sollievo, poiché è stato escluso il pericolo di fratture ossee. Tudor e colleghi confidano di recuperarlo in tempo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, da consumare contro la Juventus di Max Allegri.