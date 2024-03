Calciomercato Roma, incastro trovato: via libera Juventus per il difensore. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

La Juve potrebbe dare il proprio via libera. Ovviamente a determinate condizioni. Ma da qui a dire che la partita sia chiusa ce ne passa, e anche molto. E il futuro del giocatore è tutt’altro che scritto.

Rispetto all’inizio della sua avventura in giallorosso Huijsen sta trovando meno spazio. Il rientro di Ndicka e il passaggio alla difesa a quattro non danno tantissime possibilità al giovane olandese di giocare con continuità. Ma questo non significa che la Roma non stia pensando, anche, di tenerlo la prossima stagione. A spiegare gli incastri ci ha pensato la Roma24, e andiamo a vedere quello che dovrebbe succedere per tenere il giocatore dentro Trigoria anche il prossimo anno.

Calciomercato Roma, la situazione Huijsen

La Juventus potrebbe cambiare allenatore e quindi anche i piani tecnici. E siccome in questo momento anche cedere un giocatore per fare plusvalenza è qualcosa di importante, allora la società piemontese potrebbe mettere in vendita il giovane difensore: ci sarebbero diverse squadre di Premier League pronte a versare quei soldi che Giuntoli chiede, ma non è detto che Arsenal, Manchester United e Newcastle lo facciano.

E allora, se nessuno si presenterà con un’offerta ufficiale per il giocatore, i bianconeri potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di mandarlo un altro anno in prestito alla Roma a delle condizioni diverse da quelle attuali e con un conguaglio economico a favore. Magari il club capitolino in questo caso potrebbe anche inserire un diritto di riscatto. Ma questi poi sono discorsi che andranno affrontanti un poco più avanti. Ecco comunque il quadro, con una situazione che si potrebbe verificare la prossima estate.