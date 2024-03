Lukaku a Roma con lo scambio: così ci guadagnano tutti

Lukaku, il futuro è ancora alla Roma grazie ad uno scambio? Una clamorosa ipotesi in cui ci guadagnano tutte le parti coinvolte

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku? Dal suo arrivo nella capitale con la formula del prestito i tifosi non hanno potuto fare a meno di chiedersi se il prossimo anno vestirà ancora la maglia giallorossa. Tuttavia i quasi 40 milioni richiesti dal Chelsea hanno sempre posto un freno ad una trattativa non ancora intavolata.

La Roma ha l’obbligo di riuscire a qualificarsi in Champions League, ma non solo per riuscire a riscattare il belga. In caso di mancato accesso alla coppa dalle grandi orecchie porrebbe la società in una situazione economica delicata, che potrebbe richiedere parecchi sacrifici per rientrare nei paletti imposti dal fair play finanziario.

Tuttavia una possibilità per la permanenza di Lukaku alla Roma c’è, nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di un incredibile scambio che vedrebbe coinvolti i giallorossi e l’ex attaccante dell’Inter, in uno scambio in cui ci guadagnerebbero tutte le parti coinvolte.

Lukaku resta a Roma con lo scambio: ipotesi clamorosa

La stagione di Lukaku finora ha vissuto alti e bassi. Il belga era partito fortissimo sia in campionato che in Europa, riuscendo a risultare sempre determinante, grazie ai suoi gol e a prestazioni sempre più incisive.

Negli ultimi mesi però l’ex centravanti dell’Inter ha avuto un netto calo, sia nelle prestazioni che nella continuità nel trovare la via del gol, cosa che ha portato la società ad interrogarsi sulla sostenibilità dell’operazione per riscattarlo dal Chelsea.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport, uno scenario a sorpresa potrebbe vedere protagonisti proprio la Roma, Lukaku e il Chelsea. I Blues, sempre secondo quanto riportato, potrebbero riportare in patria Tammy Abraham e nell’operazione potrebbe rientrare proprio il belga, in modo tale che i giallorossi possano ottenere uno sconto sui 40 milioni della richiesta iniziale.

Uno scenario in cui ci guadagnerebbero tutte le parti coinvolte, la Roma che pur acquistando Lukaku otterrebbe uno sconto e uno stipendio in meno a bilancio, ed il Chelsea, ancora alla ricerca di un attaccante e della soluzione migliore per lasciar partire un calciatore ritenuto in esubero.