Dybala, Mou e ritorno alla Roma: Totti smaschera i Friedkin

Totti ha parlato in diretta Instagram e ha spiegato le parole di qualche giorno fa su Dybala, sul suo ritorno alla Roma. Smascherati i Friedkin

Ha cercato di spiegare, innanzitutto, quelle che sono state le sue parole su Dybala. E poi ha anche spiegato quello che è il suo pensiero, adesso, sul suo rientro alla Roma. Francesco Totti ha parlato in diretta Instagram con SportMediaset. E andiamo a vedere insieme quello che ha detto.

Intanto sulla partenza di De Rossi: “Non me l’aspettavo ma ci speravo, perché conosco Daniele, una persona eccezionale, un ragazzo premuroso. Ha una voglia diversa da tanti altri allenatori. Quello che sta facendo è veramente grandioso”. Dopo questo, ecco che Totti tocca i punti scottanti.

Totti, ecco le sue parole

Sulle parole su Dybala: “Diciamo che io non sono un dirigente della Roma e né dell’Inter. Sono un tifoso di calcio e della Roma. Posso dire quindi quello che voglio, come tanti altri tifosi che dicono quello che pensano. Ho esternato questa cosa ma non sono contro Dybala. Io l’ho sempre difeso e lo farò sempre, è il più forte tecnicamente dentro la Roma. Per me è un top player, non ho mai parlato male di lui. Mi hanno fatto una domanda se fossi un dirigente della Roma e ho detto che ci penserei. Poi se vogliono ingigantire la cosa ben venga. Ma non ho mai avuto niente contro di lui e mai lo farò. Anche perché sono stato uno dei primi a portarlo a Roma”.

Poi una battuta anche su Mourinho: “Con Mourinho ho un grande rapporto, ne ho sempre parlato bene e ne parlerò sempre bene. Bisogna ringraziarlo per quello che ha fatto, ci ha fatto fare due finali. Grazie a lui per essere venuto ad allenare a Roma”. Infine, Totti, ha chiuso in questo modo: “Io ho detto che non mi vedrei mai nella Roma con questa dirigenza, se loro avessero voluto cercarmi mi avrebbero trovato. Quindi l’ho detto per questo. Ma se un giorno dovesse capitare ben venga. Alla Roma mai dire no. Quando sarà il momento giusto e se sarà ritornerò. Non dipende da me se torno nella Roma“.