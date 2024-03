Partenza tardata e KO superato, UFFICIALE: DDR sorride a metà

Ko alle spalle, c’è l’annuncio ufficiale della Nazionale: è da poco partito da Roma per raggiungere il ritiro e i propri compagni.

In attesa di una ripresa di campionato che grandi indicazioni potrebbe fornire sugli aneliti della Roma e sulle possibilità di centrare gli obiettivi pressoché fissati da De Rossi con chiarezza sin dal giorno del suo arrivo, la corrente parentesi con la Nazionale sta generando qualche attenzione e apprensione di troppo. Come noto, l’Italia è partita in questi giorni direzione States, dove ad attenderla ci sono le due amichevoli con Venezuela ed Ecuador, che non poche discussioni hanno generato anche in seno al mondo Roma.

In un primo momento, come si ricorderà, infatti, Luciano Spalletti aveva deciso di puntare unicamente su Lorenzo Pellegrini, lasciando intendere di aver concordato la mancata convocazione di un pilastro della Roma e della stessa Nazionale quale Bryan Cristante. Al rigenerato capitano romanista, però, ha fatto compagnia in un secondo momento Gianluca Mancini, dopo che il caso Acerbi abbia portato il CT certaldino a preferirgli il 23 giallorosso.

Influenza alle spalle, UFFICIALE: Aoaur raggiunge l’Algeria

I due azzurri, per ora, sono destinati ad assistere alla prima delle due amichevoli dalla panchina, in una giornata che ha fin qui regalato notizie non proprio positive al mondo Roma. Proprio nella giornata del rientro in gruppo di Tammy Abraham dopo il lungo infortunio e la convalescenza di circa dieci mesi, a Trigoria si è appreso di due notizie non nobilissime, proprio sul fronte Nazionale.

Tommaso Baldanzi, come noto, si è infatti fermato per un problema muscolare in U21, più o meno nelle stesse ore in cui, dopo essere andato a segno, Azmoun ha lasciato per una problematica sempre di natura muscolare il terreno di gioco di Iran-Turkmenistan all’intervallo. A ciò, poi, bisogna aggiungere un altro aspetto, la cui lettura o interpretazione potrebbe essere sia positiva che negativa.

Come annunciato in una nota ufficiale, infatti, l’Algeria ha fatto sapere che Houssem Aouar ha raggiunto la squadra a Sidi Moussa, dopo aver superato un’influenza che lo aveva costretto inizialmente a restare a Roma. Una buona notizia, certamente, per il giocatore e per la sua Nazionale, che al contempo, però, riduce la rosa di elementi con i quali De Rossi potrà lavorare a ridosso di una parentesi di campionato decisiva per il cammino finale della squadra tutta.

“Guarito dall’influenza, Houssem Aouar è ​​tornato in Algeria questo giovedì pomeriggio per preparare il torneo FIFA SERIES – ALGERIA 2024. Il giocatore dell’AS Roma ha raggiunto i compagni delle selezioni direttamente presso il Centro Tecnico Nazionale (CTN) di Sidi Moussa“.