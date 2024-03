Roma, Tiago Pinto svela: “Mi ha chiesto di restare”

Roma, Tiago Pinto svela quello che è successo negli ultimi giorni dentro il club. “Sì, è vero. Mi ha chiesto di restare”. Ecco le sue parole

L’ex general manager della Roma, Tiago Pinto, ha rotto il silenzio dopo l’addio al giallorosso dello scorso febbraio. Era gennaio, comunque, quando il club con una nota ufficiale aveva spiegato la decisione, arrivata da entrambe le parti. Una decisione che poi è rimasta tale, nonostante in panchina ci fosse stata una rivoluzione con l’addio di Mourinho e l’approdo di De Rossi.

Il giovane dirigente portoghese ha rilasciato un’intervista a Sky Sport che andrà in onda questa sera, venerdì 22 marzo, alle 20:30. Ma c’è già qualche anticipazione. E andiamo a vedere insieme quello che in parte Tiago Pinto ha detto.

Roma, ecco le parole di Pinto

“Quello è stato un giorno molto difficile per tutti. Io sono ancora giovane – ha spiegato sull’esonero di Mourinho – non so se i Direttori sportivi più anziani gestiscono in modo diverso. Io nel momento in cui si deve licenziare un allenatore sono morto“.

Poi ovviamente si è passati all’attualità, a quello che la Roma sta vivendo in questo momento con DDR a guidare le operazioni. E a specifica domanda se confermerebbe anche il prossimo anno l’allenatore, Pinto ha risposto in questo modo: “Non possono mettermi in quei panni, ovviamente Daniele sta facendo molto bene; è una persona spettacolare. Mi ha sorpreso la consapevolezza che lui ha di quanto costa essere allenatore”. E infine la rivelazione: “Sì, è vero che mi ha chiesto di restare perché noi abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Anche prima di quello che è stato il suo arrivo”.