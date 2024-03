“Comportamento scorretto”: sentenza ribaltata, squalifica UFFICIALE

Il comunicato ufficiale non si è fatto attendere. La presa di posizione modifica quanto emerso nel comunicato precedente. Ecco cosa è successo.

Attualmente fermo ai box, il campionato di Serie A ripartirà dopo la sosta per le Nazionali per una vera e propria volata che contribuirà a delineare in maniera definitiva la fisionomia della classifica. L’ultimo turno, però, ha lasciato strascichi sicuramente importanti.

Chiusa sul punteggio di 1-1, la sfida del Meazza tra Inter e Napoli sta continuando a far parlare di sé soprattutto per il caso Juan Jesus-Acerbi. In attesa della decisione definitiva della Procura Federale, è interessante porre l’accento su un caso avvenuto in Serie A. Non si tratta di un episodio di razzismo ma semplicemente di una svista commessa dal Giudice Sportivo di Serie B, puntualmente ravvisato. Ammonito per la quinta volta, Davide Guglielmotti dovrà scontare l’inevitabile squalifica nel corso della prossima gara del campionato di Serie B. In un primo momento, però, Guglielmotti non era stato inserito nella lista dei squalificati. Accortosi dell’errore, il Giudice Sportivo ha provveduto ad emanare un nuovo comunicato.

Ascoli-Lecco, errata corrige del giudice sportivo: squalifica UFFICIALE a Guglielmotti

Di seguito il comunicato che sancisce di fatto l’esclusione del calciatore del Lecco dalla prossima gara di campionato, rettificando il precedente errore:

“In merito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie B, Ines Pisano, sulla gara Ascoli-Lecco valida per la 30ª giornata di campionato, arriva una nota ufficiale a parziale modifica di quanto precedentemente comunicato, a parziale rettifica di quanto riportato sul C.U. n. 121 pubblicato in data 19 marzo 2024, appurato che per un mero errore nella generazione del comunicato veniva riportata la quinta sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario al calciatore GUGLIELMOTTI Davide (Lecco) senza indicare la squalifica per una giornata; delibera di comminare la squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore GUGLIELMOTTI Davide (Lecco) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.