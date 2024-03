L’avvenire di Paulo Dybala è ancora avvolto nel mistero, ma giunge dall’estero l’ennesimo interessamento nei suoi confronti. Stavolta sarà difficile dire di no

Al netto dell’affetto reciproco, dei gol, degli assist, delle corse sotto la curva sud e del prezioso rapporto stretto con Daniele De Rossi nel giro di poche settimane, il destino di Paulo Dybala nella città eterna è tutt’altro che scritto.

A prescindere dalle controverse dichiarazioni di Francesco Totti, il quale tende a fare rumore anche quando si limita ad avanzare banali considerazioni, il contratto della Joya è stato accuratamente concepito per permettere all’argentino di emanciparsi dal progetto Roma senza particolari difficoltà e, se alle clausole favorevoli si aggiunge anche un rendimento di primo livello, ecco che la fila fuori Trigoria composta da direttori sportivi provenienti da tutta Europa inizia a farsi piuttosto estesa.

La verità è che, dal 30 giugno, l’unica reale voce in capitolo sulla questione Dybala sarà soltanto quella dello stesso Paulo. Difatti, la clausola da pagare per i club non italiani è fissata a 13 milioni di euro e, nel caso in cui questa venisse pagata, sarebbe il fuoriclasse argentino a dover valutare la destinazione.

El Cholo Simeone vuole la Joya all’Atletico Madrid

Poche partite giocate? L’impossibilità di garantire al proprio allenatore la presenza durante tutti gli appuntamenti più delicati della stagione? La sensazione che da un momento all’altro si possa accasciare sul campo e chiedere il cambio? E’ vero… tutte le questioni appena sollevate appartengono con particolare aderenza alla figura di Paulo Dybala. Tuttavia, ci sono alcuni calciatori in grado di sopperire a tutto ciò e la Joya è uno di quelli… Perché quando il numero 21 è in campo non ce n’è per nessuno, come i numeri accumulati nella stagione in corso fanno facilmente intendere: terza posizione nella classifica dei cannonieri di Serie A e seconda per assist forniti ai compagni. Numeri costanti, nonostante l’incostanza della condizione fisica.

Dybala è decisivo e, finché lo si trova in campo in due occasioni su tre (questa è approssimativamente la media garantita dall’argentino), il suo ruolo in una rosa può far gola a svariati club in giro per l’Europa. Le innumerevoli voci di interessamenti vari lo dimostrano con evidenza e, adesso, pare essersi aggiunto un contendente di pregio. Il nome di Paulo Dybala, come riportato da Estadio Deportivo, parrebbe essere stato nuovamente cerchiato in rosso sul taccuino di Diego Pablo Simeone. Il tecnico dell’Atletico Madrid non ha mai fatto segreto del debole sempre avuto per il numero 21 giallorosso e i due connazionali si sono più volte confrontati durante cene occasionali.

Lo stesso Paulo ha manifestato a più riprese stima e voglia di lavorare con il Cholo e adesso, complice una clausola irrisoria, il club spagnolo potrebbe realmente affondare il colpo. Il forte interesse proveniente dall’Inghilterra nei confronti di Ángel Correa (colui che ricopre nell’Atletico Madrid il ruolo che diverrebbe di Dybala), potrebbe avvicinare ulteriormente la Joya a Madrid, poiché il club spagnolo si troverà costretto a capitalizzare nel corso dell’estate. A quel punto, la soluzione a basso costo del diamante giallorosso diverrebbe semplicemente perfetta per assicurarsi un fuoriclasse in sconto,