Doppia sconfitta a tavolino, UFFICIALE: fioccano le squalifiche

Doppia sconfitta a tavolino, adesso è anche UFFICIALE: incredibile quello che è successo e come si è arrivati a questa decisione. Il comunicato del giudice sportivo

Una doppia sconfitta a tavolino. Incredibile ma vero. Non solo per quelli che sono i fatti che il giudice sportivo ha constatato, ma anche per come si è arrivati a questa decisione. I fatti sono successi nel campionato di Seconda Categoria in Calabria. E alla fine sia i Falchi Maropati che il Benestare hanno perso il match.

Ma andiamo con ordine: i padroni di casa hanno deciso di presentare ricorso dopo la partita perché, si legge testualmente nel comunicato ufficiale numero 33 dello scorso 21 marzo, “in quanto la società Benestare durante lo svolgimento dell’incontro avrebbe impiegato nel ruolo di assistente arbitrale” una persona non tesserata. Così poi effettivamente era e quindi intanto, il giudice sportivo, ha deciso di chiudere in parte la questione dando la partita persa agli ospiti. Ma non è finita qui.

Doppia sconfitta a tavolino, ecco le decisioni del giudice

Perché dopo aver fatto i propri controlli – per via di un cartellino giallo arrivato nel secondo tempo nei confronti, in questo caso, di un giocatore dei padroni di casa – il giudice sportivo si è accorto che lo stesso non era regolarmente tesserato con i Falchi Maropati. E ovviamente anche in questo caso è scattata la sconfitta a tavolino. Entrambe hanno preso lo 0-3 e quindi è come se non avessero mai giocato questo match.

Oltre questo sono arrivate anche delle qualifiche e delle ammende. Una giornata (da quando sarà tesserato) per il giocatore, inibizione fino al prossimo 20 aprile per chi ha firmato la distinta della società del Benestare.