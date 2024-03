Esonero immediato Allegri: taglio Juventus

Esonero immediato Allegri e taglio repentino Juventus, ci sono già le cifre: i numeri parlano chiarissimo.

In una parentesi stagionale prossima ad entrare nel rush finale e decisivo, non mancano certamente attenzioni e valutazioni anche nei confronti del futuro a gittata più ampia, destinato a passare, per tantissime squadre del nostro campionato, anche dai risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti in questi ultimi due mesi di Serie A e impegni europei. Se si esclude la vittoria quasi certa del tricolore da parte dell’Inter, sono ancora diverse le regioni di classifica in grado di offrire spunti interessanti e possibilità di assistere a novità inattese.

Tra le varie, come noto, si segnala da qualche tempo anche la possibile caduta libera della Juventus di Allegri, distintasi nell’ultimo mese e mezzo per una serie di risultati negativi, che hanno complicato e acuito le critiche nate già in passato nei confronti del gioco fin troppo difensivista del tecnico. Involuzioni collettive e difficoltà palesate anche dai migliori elementi della rosa non sono passati in secondo piano, unitamente allo scarno bottino di otto punti nelle ultime sette partite, che rende l’accesso alla Champions League quantomeno più incerto rispetto a qualche settimana fa.

Esonero e taglio Allegri, le quote in casa Juventus parlano chiaro

Terminata con una sconfitta di misura la sfida scudetto con l’Inter, infatti, la squadra di Allegri ha palesato difficoltà evidenti, in grado non solo di spegnere quello che sarebbe stato il sogno tricolore ai danni della compagine di Inzaghi, rivelatasi inarrestabile, ma di complicare anche una corsa Champions League che, lungi dall’essere compromessa, può comunque generare qualche grattacapo se non si trova uno scossone immediato.

Frattanto, lasciando che sia il campo a parlare rispetto ad un piazzamento tra le prime quattro o cinque squadre di Serie A (la Roma, attualmente quinta, dista a otto punti), incuriosiscono anche le decisioni future sulla posizione di mister Allegri. Legato alla Juventus da un contratto fino al 2025, il livornese è stato sempre pubblicamente coccolato ed esaltato da Cristiano Giuntoli, senza che a ciò conseguisse però l’imbastimento di dialoghi o trattative finalizzati a chiarire il suo futuro.

Ecco, dunque, che un eventuale scenario di separazione a fine anno, complici anche le recenti complicazioni, è tutt’altro che remoto, come ben restituisce il corpo di nomi accostati alla Vecchia Signora per catalizzare un cambio in panchina dai risvolti ‘filosofici’ e di principi di gioco, abbandonando definitivamente un modus operandi cinico e difensivista.

Se è presto per sentenze o intravedere evoluzioni ufficiali, può quantomeno essere assurto a indizio quanto rivelato dalle quote Goldbet relativamente ad un esonero di Allegri. Tale scenario, pur continuando ad apparire remoto, ha visto calare le quote: puntare su una scelta così forte da parte della Juventus garantirebbe un incasso di 7 volte superiore la puntata. Fino a qualche tempo fa, la quota, invece, corrispondeva un importo di 10 volte superiore l’importo scommesso.