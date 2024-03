Infortunio Dybala, le ultime da Trigoria: fissata la data del recupero

Giungono nuovi aggiornamenti da Trigoria in merito alle condizioni di Paulo Dybala. Ecco le previsioni per il recupero completo

La Roma di Daniele De Rossi parrebbe essere stata colpita da una maledizione, iniziata da quando alcuni calciatori giallorossi sono partiti per tener fede alle convocazioni delle rispettive nazionali.

DDR si è trovato con infortuni in svariati ruoli, con particolare accanimento per quanto concerne il reparto offensivo: Lukaku e l’affaticamento all’inguine (nelle ultime ore l’emergenza sembra essere temporaneamente rientrata), l’adduttore di Baldanzi, il grave infortunio di Azmoun e la lieve lesione all’adduttore di Dybala (rimasto a Trigoria durante la pausa delle nazionali), hanno generato più di un grattacapo al comandante di Ostia, che ora, tuttavia, può tirare un altro sospiro di sollievo, dopo quello già tirato dopo il rientro di Lukaku nel gruppo del Belgio.

Dybala torna a toccare il pallone: il Lecce è nel mirino

Paulo Dybala, secondo quanto emerso da Trigoria, è tornato ad utilizzare il pallone durante l’allenamento odierno. Per la Joya ancora una sessione individuale, ma alcuni esercizi con il pallone fanno ben sperare per il recupero.

De Rossi e lo stesso Paulo sperano che le condizioni dell’adduttore siano ottimali per il rientro già a partire dal prossimo impegno con il Lecce, programmato per il primo aprile alle 18:00. Recuperare almeno la Joya appare come un priorità, poiché i giallorossi dovranno affrontare un calendario a dir poco ostico, tanto in campionato, quanto in Europa League. Da adesso ogni gol, ogni partita e ogni punto valgono oro e, la possibilità o meno di godere delle indiscutibili qualità del diamante in maglia 21, rischia di fare realmente la differenza.