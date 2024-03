Nuovo infortunio, ritorna l’emergenza: last minute Milan-Roma

Costretto a lasciare il campo per un problema fisico, andrà valutato nel corso delle prossime ore. Le ultime in vista di Milan-Roma.

Fermo per lasciare il posto alla pausa per le Nazionali, il campionato riprenderà tra una settimana per uno sprint finale che si preannuncia al cardiopalma. Reduce dall’importante successo ottenuto contro il Sassuolo, la Roma di Daniele De Rossi sarà impegnata in un autentico tour de force sia in campo nazionale che internazionale.

Il mese di aprile sarà infatti contrassegnato dal doppio confronto con il Milan nei quarti di finale di Europa League. A tal proposito, l’amichevole tra Danimarca e Svizzera potrebbe contribuire a rimescolare le carte in tavola. A cavallo dell’ora di gioco, infatti, Simon Kjaer è stato costretto ad abbandonare anzitempo il match per un problema fisico. Dopo aver alzato bandiera bianca, il centrale difensivo si è immediatamente accomodato in panchina. All’uscita dal manto erboso, il difensore del Milan è apparso piuttosto tirato in volto.

Benché il problema fisico patito da Kjaer non sembri destare particolari preoccupazioni, l’allarme in casa rossonera è già scattato. Costretto a far fronte ad una vera e propria emergenza in termini di infortuni, Pioli aspetta con ansia di capire novità concrete sulle condizioni del suo difensore. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità importanti in tal senso.