Roma, le condizioni di Lukaku e Dybala: ansia De Rossi

Roma, alla ripresa del campionato De Rossi spera di riavere a disposizione Lukaku e Dybala. Le ultime sulle condizioni dei due attaccanti giallorossi. Notizie negative per Azmoun

La ripresa della corsa alla Champions League è fissata il primo aprile, giorno di Pasquetta: appuntamento al Via del Mare di Lecce. La Roma scenderà in campo contro i giallorossi pugliesi di Gotti che cercano dei punti pesantissimi per la salvezza. Non sarà facile, per niente. De Rossi lo sa bene questo, e spera anche che la sosta possa finire presto, visto che sono molti quelli della Roma che si sono fatti male. Sicuramente la sta attraversando con una certa ansia, visto che ogni giorno arrivano delle notizie non semplici da gestire.

Se Azmoun ne avrà per almeno un mese, sono da valutare le condizioni di Baldanzi e Bove, che hanno lasciato in anticipo il ritiro dell’Under 21. Però, fortunatamente, in mezzo a queste notizie negative ne arrivano anche un paio buone. Molto buone. Che un poco di serenità a DDR la mettono.

Roma, ecco come stanno Dybala e Lukaku

Secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina dal Corriere dello Sport, sia Dybala che Lukaku ci saranno alla ripresa. La Joya, che non ha risposto alla convocazione della nazionale dopo aver saltato anche la gara contro il Sassuolo, dovrebbe riprendersi ad allenarsi con la squadra verso la metà della prossima settimana. L’impegno come detto è di lunedì, ed è per questo motivo che non dovrebbero esserci problemi a vederlo in campo dal primo minuto. Certo, starà al tecnico decidere se rischiarlo o meno, visto che all’orizzonte c’è un mese di aprile ricco di impegni anche abbastanza importanti. Il sabato dopo il Lecce si parte subito con il derby.

Nessun problema nemmeno per Lukaku poi. Ieri dal ritiro del Belgio sono arrivate delle buone notizie per Big Rom che giocherà con la squadra del commissario tecnico di origini italiane Tedesco e poi tornerà a Trigoria per lavorare con i compagni. Sembra ancora lontano, ma il Lecce ormai è davvero alle porte.