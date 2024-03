Ufficiale: clausola attivata e addio Roma

Addio Roma e clausola attivata, adesso è UFFICIALE: ecco gli ultimi aggiornamenti e le novità in arrivo.

Parallelamente alla conduzione di una stagione che ha ancora tanto da dire e offrire, in casa Roma non si perdono di vista i numerosi scenari destinati ad avere grandi e importanti ingerenze circa l’apparecchiamento della prossima stagione. Oltre all’impatto che i risultati raggiunti sotto la guida De Rossi potrebbero avere sulle ponderazioni dei Friedkin, non bisogna dimenticare che in quel di Trigoria, da più di due mesi, vi è la consapevolezza di dover disambiguare numerosi aspetti, a partire da quello relativo all’individuazione di un nuovo direttore sportivo.

L’assenza di Tiago Pinto, che nelle ultime ore non ha escluso un ritorno in Italia dopo la parentesi triennale a Roma, è ufficiale da fine gennaio ma ciò non ha comunque permesso di intravedere i margini di possibili scelte e novità da parte della società. Quest’ultima, ad ogni modo, sa bene di dover quanto prima accelerare su questo e tanti altri fronti, in vista di un calciomercato che potrebbe portare a non poche novità, sotto diversi punti di vista.

Rinnovo automatico Meret, il Napoli ha attivato la clausola

Tra le varie questioni tecniche, si segnala ovviamente la posizione di Paulo Dybala, legato contrattualmente alla Roma fino al 2025 con una clausola rescissoria da 13 milioni di euro per eventuali passaggi all’estero. A ciò, poi, bisogna aggiungere anche la posizione di un Lukaku attualmente solamente di passaggio, unitamente alla scelta definitiva sul portiere, che negli ultimi mesi ha certamente cambiato le carte in tavola.

Le difficoltà palesate da Rui Patricio, precedenti alla scoperta Svilar, avevano lasciato intendere come uno degli investimenti più importanti dovesse riguardare proprio questo reparto. Il grande rendimento dell’ex Benfica, che ha ormai soppiantato il portoghese, potrebbe però cambiare non poco la situazione, al netto della rimasta esigenza di prelevare almeno un altro elemento in questo ruolo, al fine di coesistere con uno Svilar sempre più al centro del progetto.

Anche in questo caso, si potrà avere maggiore certezza solamente a fine stagione, mentre non passa inosservata la notizia riferita in questi minuti da Fabrizio Romano circa uno dei profili accostati anche alla Roma per la difesa dei pali, Alex Meret. L’ex Spal ha visto prolungare automaticamente il proprio contratto in queste ore, grazie all’attivazione del Napoli di una clausola che prevedeva la proroga della scadenza al 2025, previo il raggiungimento del 70% di presenze stagionali.

Il futuro di Meret, ad ogni modo, non è presto disambiguato: nei prossimi mesi ci saranno, infatti, dei colloqui per capire se concordare un nuovo accordo che estenda ulteriormente la scadenza o se optare per una cessione in estate, che permetterà comunque al Napoli di incassare e non perderlo da svincolato.