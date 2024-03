Il futuro di Romelu Lukaku è ancora avvolto nel mistero, ma un recente aggiornamento ha fornito indizi sulla possibile destinazione di Big Rom per la prossima stagione

Mentre Daniele De Rossi impiega anima e corpo nell’affrontare il presente della Roma – fatto di un calendario a dir poco ostico e di un impegnativo doppio confronto con il Milan di Pioli in Europa League – ad occuparsi del futuro dei giallorossi ci dovrebbe essere un direttore sportivo, la cui poltrona a Trigoria risulta essere ancora vuota.

Giungere all’apertura della finestra di mercato estiva con le idee chiare risulta ormai una priorità per ogni club che abbia intenzione di iniziare la propria stagione in condizioni pari o migliori rispetto a quella precedente e, l’assenza di un ds all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, è una di quelle lacune da colmare nel breve termine.

I contratti in scadenza sono numerosi e, in molti casi, riguardano calciatori centrali all’interno dell’attuale economia giallorossa. Stesso discorso per i prestiti in bilico e alcuni calciatori non in scadenza, il cui futuro risulta ugualmente incerto (vedi Dybala e la famosa clausola da 13 milioni per le squadre estere). In tal senso, spicca senza dubbio la situazione di un calciatore in particolare, il cui avvenire è apparso a dir poco nebuloso nel corso delle ultime settimane. Adesso, un recente aggiornamento, potrebbe dissipare parte delle nubi che hanno caratterizzato il suo percorso a Trigoria.

Lukaku al Fenerbahçe al posto di Dzeko

Lukaku… tenerlo o non tenerlo? Questo è il dilemma. In realtà, vi è una stratificazione di livelli che impedisce alla Roma di porsi tale questione in autonomia, poiché l’esito della parabola di Big Rom sarà in gran parte influenzato dalle volontà del Chelsea, attuale proprietaria del cartellino del belga. Il numero 90 giallorosso è stato valutato dai blues per una cifra intorno ai 42 milioni di euro, il che rischierebbe di escludere di netto la Roma dall’affare.

I vertici giallorossi, difatti, difficilmente sceglieranno di investire tale cifra per un classe ’93, al netto di un rendimento innegabilmente positivo, almeno sul piano dei numeri. Big Rom possiede ancora un peso specifico non indifferente, soprattutto quando il sistema di gioco di DDR riesce a farne risaltare le rinomate qualità da smistatore offensivo spalle alla porta. Le galoppate a campo aperto sono ormai un lontano ricordo in questo sistema di gioco, ma il numero 90 è riuscito a trovare la propria dimensione anche con De Rossi in panchina, in particolare quando Paulo Dybala è in campo e gli permette di fraseggiare.

Al netto di tutto ciò, il mercato comanda e la cifra richiesta dal Chelsea potrebbe allontanare i giallorossi. A questo punto, dato che, a detta degli stessi vertici londinesi, una nuova avventura con i blues risulta a dir poco improbabile, Lukaku sarà costretto a valutare altre proposte. Nel corso degli ultimi mesi si sono intensificate le voci che vedrebbero il fondo PIF (Arabia Saudita) particolarmente interessati al gigante belga, ma, nelle ultime ore, è emersa una nuova pista. Secondo quanto riportato da fotomac.com la squadra che si unisce alla lista dei corteggiatori di Big Rom è il Fenerbahçe di Edin Dzeko.

E’ stato proprio il cigno di Sarajevo ex Roma, che ha da poco compiuto 38 anni, ad aver smosso le acque. Difatti, nonostante l’età avanzata, Dzeko continua a dispensare qualità all’interno del rettangolo verde, il che ha avvinato l’Al-Hilal, pronto ad offrire uno stipendio di ben 11 milioni di euro all’ex Manchester City. Per tentare di compensare il vuoto che il gigante bosniaco lascerebbe nella rosa turca, i vertici del Fenerbahçe avrebbero pensato proprio a Romelu Lukaku. I tifosi, raggiunti dalle prime voci riguardo l’eventuale trasferimento, si sono immediatamente riversati sui social, per manifestare eccitazione.