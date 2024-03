Dalla Roma all’Inter: l’addio di Acerbi fa saltare il banco

Come spesso accade il calciomercato sarà terreno di scontro tra la Roma e le altre big italiane: occhio alla situazione Acerbi

Ormai ci siamo abituati, durante la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, le prime pagine dei giornali vengono spesso occupate da scandali o casi di giustizia sportiva. Questa volta a catalizzare le attenzioni dei media ci ha pensato il caso Acerbi. Il difensore dell’Inter è stato accusato da Juan Jesus di insulti razzisti ed è stato ascoltato dalla Procura Federale venerdì scorso. In caso di maxi squalifica, non è escluso che l’Inter possa decidere di separarsi dal difensore mancino.

Già nei giorni scorsi sono stati fatti diversi nomi per raccogliere l’eredità dell’ex giocatore della Lazio in maglia nerazzurra. Tra questi, è emerso anche quello di Chris Smalling, ma il centrale inglese non è l’unico profilo che potrebbe far entrare in rotta di collisione il club giallorosso con Piero Ausilio e Beppe Marotta. La dirigenza lombarda, infatti, ha messo nel mirino anche alcuni identikit accostati alla Roma in passato, come quello di Mario Hermoso.

Dalla Roma all’Inter: Acerbi decisivo

Ora però emerge anche un’altra candidatura che potrebbe complicare i piani del nuovo direttore sportivo romanista. Stando alle ultime voci di Radiomercato, a Milano starebbero monitorando con estrema attenzione la situazione di Diego Llorente. Il difensore spagnolo sta vivendo la sua seconda esperienza in maglia giallorossa in prestito e a fine stagione il club capitolino dovrà decidere se versare 5 milioni richiesti dal Leeds per trasformare il trasferimento a titolo definitivo.

Nel caso in cui Llorente non dovesse rimanere nella capitale, l’Inter potrebbe fare delle mosse concrete per prolungare l’avventura del calciatore in Serie A, ma con la maglia interista. Discorsi che appaiono ancora prematuri e che potrebbero diventare d’attualità più stringente, quando Acerbi dovesse realmente ricevere la stangata del giudice sportivo.