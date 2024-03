Esonero Allegri, nuovo allenatore Juve dalla Serie B: ci sono già le cifre

Juventus, il futuro di Max Allegri continua a tenere banco. Nel caso in cui il tecnico livornese venisse sollevato dal suo incarico, si fa largo un nome a sorpresa.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima della fine della stagione, il tam tam mediatico relativo al futuro della panchina della Juventus non accenna a placarsi. E non potrebbe essere altrimenti, visto che dopo una prima parte di campionato entusiasmante, i bianconeri sono ricaduti nell’oblio che ne aveva caratterizzato le scorse stagioni.

Sorprende fino ad un certo punto, quindi, che il futuro di Allegri sia sempre più un rebus. Nonostante un contratto fino al 2025 e le pubbliche rassicurazioni di Giuntoli, la Juventus ha cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di una nuova soluzione. Sia pur orientata a chiudere questo campionato con Allegri, la “Vecchia Signora” sta valutando con estrema attenzione i presupposti per l’avvio di un nuovo ciclo. Un restyling del quale Allegri non farebbe più parte, essendone sostanzialmente travolto. Non è un mistero, infatti, che uno dei profili finiti da tempo sui radar della Juve sia quel Thiago Motta già da tempo accostato alla Juventus. Ma le sorprese sono dietro l’angolo.

Calciomercato Juventus, Maresca per il dopo Allegri: il punto di Momblano

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha toccato proprio questo tema. Pur ribadendo come il profilo più caldo in ottica Juve sia sempre Thiago Motta, Momblano ha evidenziato come quello del tecnico del Bologna non sia il solo nome in orbita Juventus.

Tra i diversi allenatori presi in considerazione, infatti, alla Juventus sarebbe stato proposto anche quello di Enzo Maresca. Protagonista indiscusso della risalita del Leicester, attualmente in Championship per i noti problemi delle ultime stagioni, Maresca – secondo Momblano – avrebbe il 12.5% di possibilità di sedersi sulla panchina bianconera. Una candidatura da non trascurare, dunque, ma che fino a questo momento sembra stagliarsi in sordina. Ad ogni modo, in un senso o nell’altro, le prossime settimane risulteranno decisive per il futuro della guida tecnica della Juventus. Allegri è sempre più isolato.