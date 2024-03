Roma, sollievo De Rossi: torna subito in gruppo

Una buona notizia per Daniele De Rossi in vista del ritorno del campionato: un giocatore che ha saltato la nazionale per infortunio potrebbe tornare subito in gruppo. La novità

Tra poco riprende la settimana tipo, quella che porta alle partite. E la Roma sarà chiamata a giocare lunedì primo aprile, giorno di pasquetta, sul campo del Lecce. Non sono stati giorni semplici per Daniele De Rossi questi, soprattutto per via delle continue notizie sugli infortunati che hanno raggiunto Trigoria.

Lo stop più importante è quello di Azmoun: l’iraniano ne avrà per almeno un mese (lo stop potrebbe pure essere di 40 giorni) e quindi DDR per un poco di tempo non lo avrà a disposizione. In attacco però la situazione si potrebbe un poco “aggiustare” con il rientro di Abraham: ed è scritto tra virgolette perché l’inglese avrà bisogno di tempo per tornare in forma dopo un lungo periodo di stop dovuto al problema al ginocchio. Ma se fino ad ora vi abbiamo riportato solamente le notizie negative, adesso è il momento di cambiare faccia alla medaglia.

De Rossi sorride, Baldanzi in gruppo

Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate da forzaroma.info, mercoledì, quando ci sarà la ripresa degli allenamenti, con il gruppo si potrebbe rivedere anche Tommaso Baldanzi. Il fresco 21enne ha dovuto saltare per un problema all’adduttore la chiamata della nazionale Under 21, ma a quanto pare il suo problema sembra essere alle spalle. Quindi niente di preoccupante.

Questa mattina il fantasista era presente a Trigoria insieme a tutti gli altri infortunati per seguire quella che è la fase di recupero. E lo ha fatto ovviamente insieme a tutti gli altri infortunati della Roma. Anche Dybala, come detto ampiamente, già mercoledì dovrebbe tornare a disposizione di De Rossi: l’argentino è arruolabile, salvo clamorosi colpi di scena, per la gara contro il Lecce. Starà al tecnico decidere se mandarlo in campo o meno visto che il prossimo mese di aprile è assai importante con sfide decisive sia in campionato che in Europa. Vedremo.