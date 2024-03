Calciomercato Roma, scambio con il Milan dopo il rinnovo

Avversarie nei quarti di finale di Europa league, Roma e Milan potrebbero diventare protagoniste di un clamoroso affare di calciomercato

Ormai ci siamo, la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali sta per finire e la Roma tornerà in campo il lunedì di Pasquetta in casa del Lecce. La squadra giallorossa tornerà ad allenarsi domani, in vista di un tour de forza che oltre agli scontri diretti per la Champions contro Lazio E Bologna, prevede anche i quarti di finale di Europa league contro il Milan. Le vicende di campo, tuttavia, non saranno le uniche ad infiammare l’attesa delle due tifoserie.

In vista della prossima stagione, infatti, sono diversi gli obiettivi condivisi dalle due società, ma nelle ultime ore sta tenendo banco soprattutto un’indiscrezione su un possibile scambio tra giallorossi e rossoneri la prossima estate. Voci tutte da verificare, ma che hanno già suscitato molto clamore e curiosità, soprattutto per la caratura dei giocatori coinvolti.

Calciomercato Roma, scambio con il Milan in difesa

Secondo ‘controcalcio.com’, i due club la prossima estate potrebbero partorire uno scambio tra Chris Smalling e Simon Chiara. Per ora, vale la pena sottolinearlo, si può parlare di una semplice suggestione, anche perché il danese ha il contratto in scadenza con i rossoneri il prossimo giugno. Prima di poter essere offerto ai giallorossi, dunque, il trentacinquenne dovrebbe rinnovare di almeno un anno il proprio contratto.

In scadenza nel 2025 con il club capitolino, il centralone inglese tornerà ad allenarsi con il gruppo nei prossimi giorni, dopo aver smaltito un problema alla caviglia. La sua permanenza nella capitale in vista della prossima stagione è tutt’altro che scontata, ma ad oggi le mosse più concrete sono state fatte da club arabi.